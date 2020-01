IL MILANO QUANTA PASSA ANCHE A TORINO: 6-2

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 gennaio 2020 – Grazie ad una prestazione attenta e incisiva, il Milano Quanta supera l’ostacolo Real Torino per 6-2 e chiude il girone d’andata al comando della classifica a punteggio pieno.

Privi di Mai e Ronco, i rossoblu hanno potuto contare sull’inserimento in attacco di Caletti e sull’ottima prestazione tra i pali di Pignatti (foto): “Abbiamo due portieri di grande livello – sottolinea coach Rigoni – Riccardo ha dimostrato che su di lui possiamo fare affidamento. Sono davvero soddisfatto della mia squadra, che ha affrontato una sfida insidiosa con spirito di sacrificio e molta pazienza, commettendo pochissimi errori. Ho massimo rispetto per come sta giocando quest’anno il Real Torino: questi sono tre punti pesanti, anche tenuto conto delle difficoltà legate ad una pista quasi impraticabile”

Passato in vantaggio con Lettera in power play, il Quanta ha poi chiuso sul 2-0 il primo tempo grazie ad una combinazione Caletti – Belcastro. Nel secondo tempo, i gol di Caletti e Banchero hanno tenuto a bada la parziale reazione dei piemontesi (a segno Castagneri e Perazzelli). Sul 4-2 è arrivato il colpo del ko a firma Ferrari. Banchero ha poi arrotondato lo score nel finale.

Sabato prossimo il Milano sarà impegnato in trasferta a Piacenza.