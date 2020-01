Incidente nella notte sull’A8 Milano Varese tra Origgio Ovest-Legnano, sette feriti

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 26 gennaio 2020 – Grave incidente stradale nella notte, poco prima dell’alba, alle ore 05: 42 A8 lungo l’autostrada 8 Milano Varese, nel tratto tra Origgio Ovest-Legnano quando per un incidente stradale tra due vetture, 7 persone sono rimaste coinvolte.

Si tratta di:

P. A. 24enne, trasportata in codice giallo al Niguarda

P. J., 25enne, trasportata in codice giallo all’ospedale Sacco

V. S., 42enne, trasportato in codice giallo al Sacco

C. R. P., 23enne, trasportato in codice verde all’ospedale di Rho

G. R., 27enne, trasportato in codice verde all’ospedale di Rho

C. G., 22enne trasportata in codice giallo all’ospedale di Garbagnate

DB. G., 27enne trasportata in codice giallo sempre all’ospedale di Garbagnate.

V. A.