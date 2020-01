Lecco. Valsassina: alpinista precipita dal Pizzo della Pieve, salvato insieme a due compagni di cordata

(mi-Lorenteggio.com) PRIMALUNA (LC), 26 gennaio 2020 – Nella tarda mattinata di oggi, domenica 26 gennaio 2020, verso le ore 11:33, la Stazione di Valsassina Valvarrone della XIX Lariana CNSAS è stata attivata dalla centrale SOREU dei Laghi di AREU. Un alpinista era precipitato per una quarantina di metri sul Pizzo della Pieve, parete Fasana Via Degli Inglesi nel comune di Primaluna (LC). Gli altri due compagni di cordata erano bloccati a metà della Via Degli Inglesi, a seguito della caduta del primo.

È stato fatto decollare immediatamente l’elisoccorso dalla base di Como Villa Guardia. La complessità delle operazioni di soccorso, in una zona molto impervia, ha reso necessaria la disponibilità di altri tecnici; sette soccorritori della Stazione si sono preparati nella piazzola della Comunità Montana a Barzio, pronti anche altri quattro del Centro Operativo del Bione.

L’alpinista precipitato è stato recuperato dall’elisoccorso e trasportato in ospedale a Gravedona, poi è sopraggiunto l’elicottero di Milano, che ha imbarcato un altro tecnico della Stazione (in aiuto al tecnico di elisoccorso) per recuperare altri due alpinisti del gruppo, illesi ma spaventati. Le operazioni si sono concluse verso le ore 14:30.

Numerosi gli interventi in questi giorni in Valsassina, in particolare sulla difficile parete Fasana sul Pizzo della Pieve.

Ricordiamo a tutti la massima prudenza: è importante affrontare solo itinerari che si è in grado di fare, in modo da non aggiungere rischi a quelli oggettivi già presenti in certe zone. In questo caso, la prudenza dei tre alpinisti recuperati, che hanno affrontato la salita con una tecnica classica di alpinismo – erano legati insieme – ha aumentato le probabilità di salvare la vita al ragazzo e salvaguardare la loro.

Vittorio Aggio