(mi-Lorenteggio.com) Milano, 26 gennaio 2020 – Dopo i recentissimi episodi di Lacchiarella, Saronno e Lentate sul Seveso, oggi, a Lumezzane, in Provincia di Brescia, tre persone sono state soccorse dai Vigili del Fuoco per probabili esalazioni da monossido di carbonio in un appartamento. Questo gas è un “killer silenzioso” essendo inodore, incolore e insapore: una presa d’aria o una finestra leggermente aperta possono salvare la vita.

V.A.