MODA E TESSILE, DA REGIONE LOMBARDIA 10 MILIONI DI EURO PER SOSTENERE PROGETTI ‘GREEN’

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 26 gennaio 2020 – ‘La Lombardia punta a diventare la

prima regione ‘green’ d’Italia nel settore del tessile e quindi

della moda, investendo risorse a sostegno delle aziende che,

attraverso l’innovazione e la sostenibilita’, avviano dei

percorsi virtuosi da un punto di vista ambientale. Una misura

necessaria, considerando che proprio quella del tessile, dopo il

petrolio, e’ la seconda industria piu’ ‘inquinante’ al mondo’.

Cosi’ Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing

Territoriale e Moda, commenta la pubblicazione sul Bollettino

ufficiale di Regione Lombardia dell’elenco dei progetti ammessi

al finanziamento del bando ‘Fashiontech-Progetti di Ricerca &

Sviluppo per la moda sostenibile’.

La misura mette a disposizione circa 10 milioni di euro (per la

precisione 9.829.983) con i quali Regione Lombardia finanziera’

progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

finalizzati alla sostenibilita’, declinata sotto il profilo

ambientale, con un’attenzione particolare anche dal punto di

vista etico e sociale.

Al bando potevano partecipare gruppi di imprese, da 3 a 6. I

progetti ammessi al contributo regionale sono 17 e le aziende

capofila di ogni partenariato coprono la quasi totalita’ delle

provincie lombarde: 7 in provincia di Brescia; 2 a Como, Milano

e Varese; 1 per ciascuno alle provincie di Cremona, Lecco, Lodi

e Monza e Brianza.

‘Grazie a Fashiontech – spiega Magoni – ben 61 aziende lombarde

potranno sviluppare progetti innovativi e sostenibili legati al

settore della moda e del design. Una misura che ancora una volta

dimostra il notevole impegno di Regione Lombardia nei confronti

di un settore strategico per l’economia locale e nazionale. E’

solo grazie alla ricerca e alla volonta’ di rimanere competitivi

che potremo garantire un futuro importante a tutto il comparto.

In tal senso, il nostro obiettivo e’ far si’ che le imprese

possano sviluppare tecnologie innovative che rendano accessibili

anche al consumatore finale, l’acquisto di prodotti provenienti

da lavorazioni da filiera sostenibile’.

DESCRIZIONE DEI PROGETTI

PROVINCIA DI BRESCIA

PROGETTO 1: Filati a Misura d’Ambiente (FMA)

Impresa capofila: FILMAR SPA (Erbusco/BS). Partner: Mod Security

srl (Brescia); Ciocca SpA (Quinzano d’Oglio/BS).

Il progetto prevede lo studio e lo sviluppo di un nuovo processo

produttivo e logistico ispirato al raggiungimento dei piu’

elevati standard di qualita’ e di tutela della natura, della

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tra gli obiettivi,

anche la realizzazione di un impianto pilota e una fase di

sperimentazione e di valutazione della sostenibilita’ del

processo.

Contributo regionale concesso: 426.221,64 euro

PROGETTO 2 – Nuovo processo industriale per la filatura di fibre

naturali e sintetiche riciclate da cascami tessili (CICLO-SPIN)

Impresa capofila: Marzoli Machines Textile Srl (Palazzolo

sull’Oglio/BS). Partner: Fondazione Istituto Italiano di

Tecnologia (Milano); Filartex SpA (Palazzolo sull’Oglio/BS);

Carpenteria Manessi Srl (Palazzolo sull’Oglio/BS).

L’obiettivo e’ riutilizzare in modo sostenibile gli scarti del

processo di filatura, rigenerandone le caratteristiche tecniche,

per produrre, tramite elettro filatura, nano e microfibre che

possano essere ritorte e quindi inserite in tessuti, sotto forma

di filamenti, attraverso un processo di ‘core spinning’.

Inoltre, si prevede l’impiego delle fibre prodotte in unione ad

additivi biodegradabili al fine di realizzare filati e tessuti

per impieghi tecnici o ad alto valore aggiunto.

Contributo regionale concesso: 595.205,95 euro.

PROGETTO 3 – ReuSIX

Impresa capofila: V.M.C. Srl (Gottolengo/BS). Partner: Nytex Srl

(Castel Goffredo/MN); Radici Yarn SpA (Villa d’Ogna/BG); Norman

Srl (Castel Goffredo/MN).

Il progetto si pone l’obiettivo di realizzare prodotti di

calzetteria e capi di abbigliamento intimo e sportivi, prodotti

con la tecnologia della maglieria circolare, con materie prime

riciclate e messe a punto per ridurre l’impatto ambientale dei

processi a valle, in particolar modo della tintoria e del

finissaggio. Questi prodotti saranno inoltre realizzati, grazie

ad un approccio di Eco Design ed ingegnerizzazione dei

materiali, con la finalita’ di poterli riconvertire a fine vita

in nuova materia prima capace di poter nuovamente alimentare la

filiera produttiva.

Contributo regionale concesso: 493.522,67 euro.

PROGETTO 4 – PEAS (Product Education Accountability System): il

capo ad alta…Responsabilita’!

Impresa capofila: 1Trueid Srl (Chiari/BS). Partner: Politecnico

di Milano; WWG Srl (Lissone/MB); Mood Srl (Busto Arsizio/VA).

L’idea e’ studiare e implementare il prototipo di un capo di

abbigliamento dotato di TAG parlante, mutuando la tecnologia

Block Chain e sviluppare una applicazione in grado di leggere le

informazioni riportate sul TAG. Lo scopo e’ tracciare la

provenienza di un capo di vestiario descrivendo nel dettaglio

ogni passaggio e facendone emergere gli aspetti di

sostenibilita’.

Contributo regionale concesso: 442.615,79 euro.

PROGETTO 5 – Seta 4.0 (Sostenibilita’ Etica, Tracciabilita’ e

Automazione)

Impresa capofila: Nembri Silk Srl (Capriolo/BS). Partner:

Clerici Srl-Tintoria Filati (Como); Successori Giuseppe Cattaneo

SpA (Albese con Cassano/CO).

L’ambizione del progetto e’ riportare in Italia la produzione

della seta attraverso metodi, tecniche e strumenti completamente

rivisitati. SETA 4.0 vuole validare una tecnologia prototipale

per la produzione, preparazione e filatura di una seta

sostenibile, di qualita’ elevata, totalmente tracciabile,

attraverso un processo innovativo, sostenibile, efficiente ed

automatizzato.

Contributo regionale concesso: 468.461,32 euro.

PROGETTO 6 – Ecofashiontex

Impresa capofila: Futura Filati Srl (Brescia). Partner:

Eurostick SpA (Verdellino/BG); Genesi Srl (Casaloldo/MN).

Il progetto prevede lo studio e la messa in opera industriale

dell’utilizzo di fibre di base poliammidica, comunemente

utilizzate in bava continua, tagliandole a taglio cotoniero per

poterle abbinare con altre di origine naturale o artificiale.

Contributo regionale concesso: 763.366,09.

PROGETTO 7 – FriENdly.Pro

Impresa capofila: Protim Srl (Bedizzole/BS). Partner:

Bottonificio B.A.P. SpA (Villongo/BG); Fis Srl (Sabbio

Chiese/BS).

Il progetto permettera’ una radicale riduzione dell’impatto

ambientale legato alla produzione di manufatti per il settore

moda e il raggiungimento di una maggiore salubrita’ e sicurezza

dei luoghi di lavoro, attraverso la completa eliminazione dei

processi galvanici e l’impiego di materiali base facilmente

riciclabili ed esenti da metalli pesanti.

Contributo regionale concesso: 451.218,64 euro.

PROVINCIA DI COMO

PROGETTO 1 – TRAME

Impresa capofila: Top Digitex Srl (Senna Comasco/CO). Partner:

Tessitura Uboldi Luigi Srl (Lurago Marinone/CO); Sait Srl

(Erbusco/BS); Foodchain SpA (Lomazzo/CO).

Il progetto si pone come obiettivo di applicare la nuova

tecnologia blockchain al settore tessile. La tracciabilita’ in

blockchain sara’ lungo tutto il ciclo produttivo, dal materiale

grezzo fino al prodotto finito, in modo da rendere disponibili e

accessibili agli stakeholder e ai consumatori le informazioni di

interesse.

Contributo regionale concesso: 473.252,14.

PROGETTO 2 – GREEN.TEX

Impresa capofila: Directa Plus SpA (Lomazzo/CO). Partner: Ibs

Consulting Srl (Brescia); Reggiani Macchine SpA (Grassobbio/BG).

GREEN.TEX e’ un progetto finalizzato a ridurre l’impatto

ambientale della stampa su tessuto attraverso l’utilizzo di un

materiale avanzato: l’obiettivo e’ sviluppare un processo

innovativo di stampa digitale con inchiostro grafene a base

acquea. L’utilizzo di macchine digitali ridurra’

significativamente l’impatto ambientale, in particolare per

quanto riguarda il risparmio idrico, energetico, produzione di

scarti chimici. La ricerca privilegera’ tessuti ecologici, in

particolare tessuti sintetici ottenuti dalla filiera del riciclo

che rientrano nel paradigma di ‘economia circolare’.

Contributo regionale concesso: 425.835,04 euro.

PROVINCIA DI MILANO

PROGETTO 1 – COMMITMENT

Impresa capofila: Techinnova Srl (Milano). Partner: Maglificio

Creazioni Alice Srl (Azzano San Paolo/BG); SNJ Media Studio Srl

(Milano); MTM Srl (Milano).

Il progetto COMMITMENT sviluppera’ una serie di processi

produttivi innovativi per il settore manufatturiero del tessile

e della moda, in grado di portare a prodotti di maglieria che

presentino sensori IoT (Internet of Things) al loro interno. Una

seconda fase di progetto permettera’ di sviluppare un sistema

avanzato di coach online che, tramite l’elaborazione dei dati ed

informazioni derivanti dai sensori inseriti direttamente nei

capi di abbigliamento, possa fornire un monitoraggio costante

delle condizioni di salute e wellness, monitorabili tramite web

app, per fornire successivamente all’utente consigli

personalizzati in tempo reale su dieta, attivita’ fisica,

partecipazione sociale e benessere generale.

Contributo regionale concesso: 1.003.530 euro.

PROGETTO 2 – Nano Green Leather

Impresa capofila: A.L.P.A. Azienda Lavorazione Prodotti

Ausiliari SpA (Pregnana Milanese/MI). Partner: Gemux Srl

(Muggio’/MB); Dealab Srl (Rho/MI).

Nano Green Leather propone la realizzazione sostenibile di

prodotti haut-de-gamme delle piu’ varie categorie merceologiche

quali calzature, borse, piccola pelletteria, moda e articoli di

arredamento. L’obiettivo e’ sviluppare un prodotto innovativo per

trattamenti ecocompatibili delle pelli.

Contributo regionale concesso: 500.000 euro.

PROVINCIA DI VARESE

PROGETTO 1 – CIRCULAR TEXTILES

Impresa capofila: Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SpA

(Busto Arsizio/VA). Partner: T.B.M. SpA (Besnate/VA); Framis

Italia SpA (Gaggiano/MI); G.P.S. Tech Srl (Milano); CAUTO

(Cantiere Autolimitazione Cooperativa Sociale, Brescia).

Il progetto intende agire come caso dimostrativo studiando un

approccio complessivo al riciclo dei materiali tessili. Gli

scarti e rifiuti tessili analizzati saranno di provenienza

industriale, dal consumo (es. abiti usati), di matrice

prevalentemente tessile; provenienti dalla fase di progettazione

(eco-design), recupero, selezione e riciclo. Il progetto prevede

anche la realizzazione di linee guida su opportunita’, aspetti

tecnici e modalita’ per il riciclo dei materiali tessili,

fornendo considerazioni ed eventuali suggerimenti per i decisori

pubblici per future scelte politiche.

Contributo regionale concesso: 738.276,35 euro.

PROGETTO 2 – SMART JACKET

Impresa capofila: Allix Srl (Busto Arsizio/VA). Partner: ACM

Solution Srl (Busto Arsizio/VA); PCA Technologies Srl (Pogliano

Milanese/Milano).

Il progetto prevede la creazione di un indumento smart che,

tramite l’integrazione con sensori tecnologici, possa essere

utilizzato in diversi luoghi di lavoro per proteggere chiunque

lo indossi da eventuali pericoli a cui si puo’ andare incontro.

‘Smart Jacket’ nasce dall’esigenza di ridurre i numeri relativi

agli infortuni causati da incidenti che avvengono in ambito

professionale.

Contributo regionale concesso: 480.880 euro.

PROVINCIA DI CREMONA

PROGETTO ‘SPECCHIO’

Impresa capofila: Lumson SpA (Capergnanica/CR). Partner: Pharma

Cos. Srl (Caravaggio/BG); IDM Automation Srl (Vigevano/PV).

Le tre aziende hanno studiato e sviluppato una nuova generazione

di prodotti per il make-up con accresciuto valore di

sostenibilita’ lungo l’intera filiera, focalizzandosi in

particolare sui seguenti obiettivi generali: sviluppo di nuove

soluzioni di imballaggio, volte a ridurre l’uso di plastiche;

sviluppo di nuovi formulati cosmetici ad elevata percentuale di

materie prime di origine vegetale; innovative soluzioni di

processo in grado di minimizzare gli scarti in un’ottica di

processo sostenibile.

Contributo regionale concesso: 1.184.002,92 euro.

PROVINCIA DI LECCO

PROGETTO ‘AERJET’

Impresa capofila: Prosetex SpA (Bulciago/LC). Partner: Industria

Chimica Olimpia Tensioattivi Srl (Cavenago/MB); Innotec Srl

(Lecco); Tecnochimica SpA (San Giuliano Milanese/MI).

Il progetto e’ volto allo sviluppo su scala industriale di un

sistema aerosol jet per la decorazione di tessuti con pigmenti

coloranti. Tale tecnica va ad incrementare la qualita’ della

decorazione digitale rispetto a quella realizzata con stampanti

a getto d’inchiostro e riduce ed ottimizza la dispersione sul

tessuto di agenti chimici. Lo sviluppo del progetto prevede 5

fasi di sperimentazione per il raggiungimento di un livello

tecnologico tale da poter consentire la scalabilita’ industriale.

Contributo regionale concesso: 410.706,12 euro.

PROVINCIA DI LODI

PROGETTO ‘SCENT OF LOMBARDY’

Impresa capofila: BICT Srl (Villanova del Sillaro/LO). Partner:

Universita’ degli Studi di Pavia; Osmotech Srl (Pavia); CO&CO Srl

(Milano); P.A. Aromatics Flavors Srl (Carbonara al Ticino/PV).

L’iniziativa e’ finalizzata alla realizzazione di una piattaforma

virtuale alla quale possono accedere le aziende profumiere

interessate a rendere i componenti dei loro profumi

ecosostenibili. L’obiettivo e’ dar vita a fragranze ottenute da

produzione ecosostenibile, in sostituzione di quelle ottenute da

processi chimici che prevedono l’utilizzo di prodotti derivanti

dal petrolio.

Contributo regionale concesso: 570.209,10 euro.

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

PROGETTO ‘DAILYST’

Impresa capofila: Comftech Srl (Monza). Partner: Mediaclinics

Srl (Lissone/MB); HMB di Ingrao Emanuel (Milano).

Il progetto DailyST vuole portare alla progettazione,

all’industrializzazione ed alla produzione di indumenti e

accessori smart, dotati pertanto di sensoristica e circuiteria e

connessi all’esterno. Il risultato finale sara’ una collezione di

sistemi smart textile formati da indumenti e/o accessori

coordinati, dotati di sensori per il rilevamento di parametri

fisiologici, di attuatori, di pannelli per l’attivazione tattile

e visiva.

Contributo regionale concesso: 402.680 euro.