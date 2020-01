VOLONTARIATO, GALLERA: ‘MAI SOLI’ PREMIA ESERCITO BENE CHE FA LA DIFFERENZA

Milano, 25 gennaio 2020 – “Siamo alla terza edizione di ‘Mai

soli’ un premio che ho voluto per ringraziare l’esercito del

bene che quotidianamente nei nostri ospedali porta quel calore,

quella sensibilita’, quell’umanita’ che fanno molte volte la

differenza accanto alla professionalita’ dei nostri medici, dei

nostri infermieri, del nostro personale”.

Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio

Gallera intervenendo a margine della cerimonia di premiazione di

‘Mai Soli .Per le associazioni di Volontariato’, oggi

all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia.

IL PREMIO

Il Premio #Maisoli, giunto alla sua terza edizione, e’ stato

istituito dallo stesso assessore Gallera per dare merito al

prezioso lavoro delle numerose Associazioni sanitarie e

sociosanitarie che

quotidianamente operano a supporto dei malati e delle loro

famiglie. A presentarlo, quest’anno e il conduttore Rudy Zerbi

che ha premiato le associazioni di volontariato che si sono

distinte maggiormente.

VICINI AL MONDO DEL VOLONTARIATO

“Siamo molto vicini al mondo del volontariato che coinvolgiamo

spesso anche nelle nostre scelte – ha proseguito l’assessore

lombardo – perche’ da due anni all’interno delle nostre reti

clinico assistenziali, quindi dei tavoli dove decidiamo come

curare i pazienti, siedono le associazioni di volontariato

proprio perche’ portano un’angolatura che e’ quella del parente o

del malato che e’ assolutamente preziosa, quindi qui facciamo

qualcosa di importantissimo perche’ li abbiamo inseriti

all’interno delle cabine decisionali”.

ZERBI: GRANDE EMOZIONE

“Sono tanto felice perche’ mai come oggi credo che ci sia bisogno

di forza, di persone che dedicano il proprio tempo gli altri e

per me e’ una grande emozione. Di solito non sono emozionato

quando faccio questo genere di cose per lavoro – ha aggiunto

Zerby – ma oggi lo sono perche’ so che incontrero’ delle persone

davvero speciali e questo mi riempie il cuore di gioia. Ho fatto

molto volontariato, lo faccio, anche se in genere sono uno di

quelli che non lo racconta, ma oggi – ha concluso – mi rendo

conto che ho sbagliato e non lo faro’ piu’ perche’ leggendo le

storie dei volontari ho capito che raccontarlo serve a

coinvolgere altre persone, a dare una motivazione”.

I PREMIATI

Di seguito, la lista delle associazioni premiate precedute dalla

ASST/IRCCS di riferimento:

ASST PAPA GIOVANNI XXIII – Associazione Amici del Trapianto di

Fegato Onlus;

ASST BERGAMO EST – AMICI ONLUS – Associazione Nazionale per le

Malattie Infiammatorie Croniche dell’intestino;

ASST BERGAMO OVEST – Associazione Diabetici Bergamaschi Onlus;

ASST SPEDALI CIVILI – BS – ABE – Associazione Bambino Emopatico;

ASST FRANCIACORTA – Associazione Il Vischio;

ASST DEL GARDA – A.B.I.O. Sezioni di Desenzano e Manerbio;

ASST LARIANA – S.I.L.V.I.A. Onlus;

ASST CREMA – A.B.I.O. Crema Onlus;

ASST DI CREMONA – A.P.O.M. – Associazione Patologia Oncologica

Mammaria;

ASST DI MANTOVA -IOM Onlus – Istituto Oncologico Mantovano;

ASST DI LECCO – Associazione NuovaMente;

ASST DI LODI – A.B.I.O Lodi Onlus;

ASST RHODENSE – Presenza Amica;

ASST OVEST MILANESE – A…per non dimenticare Onlus;

ASST DI MELEGNANO E DELLA MARTESANA – Le Note del Sorriso ODV;

ASST DI MONZA-A.L.I.Ce. Monza Onlus;

ASST DI VIMERCATE-Associazione ARCA Onlus;

ASST FATEBENEFRATELLI SACCO-AHMIS Onlus – Amici Hospice Malattie

Infettive Sacco;

ASST GAETANO PINI-CTO-Associazione Paraplegici Lombardia Onlus;

ASST NORD MILANO -A.S.B.B.I. – Associazione Sindrome

Bardet-Biedl Italia;

ASST NIGUARDA-Telefono Donna;

ASST SANTI PAOLO E CARLO -Amici della Nave;

ASST PAVIA-A.G.D. Pavia ONLUS – Associazione Giovani con

Diabete;

ASST VALTELLINA E ALTO LARIO -Insieme per un Sorriso Alta

Valtellina;

ASST SETTE LAGHI -Il Ponte del Sorriso Onlus;

ASST VALLEOLONA-As.V.A.P. 4 Onlus;

ASST VALCAMONICA – Auser O.D.V. di Pisogne;

ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA – A Casa Lontani da Casa;

CA’GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO – PROGETTO ALICE ONLUS

-Associazione per la lotta alla SEU;

ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI – Officine Buone Onlus;

IRCCS SAN MATTEO – Soleterre Onlus;

AREU – La Consulta del Soccorso.