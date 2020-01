Borgolombardo (Mi). Spaccio e degrado: Polizia Locale e Carabinieri bonificano area

De Corato: bene bonifica aree

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 gennaio 2020 – L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha ringraziato “i Carabinieri della Compagnia di San Donato e gli agenti della Polizia locale di San Giuliano Milanese per l’operazione di questa mattina, lo sgombero di una cascina ed un ex centro sportivo abbandonati, trasformata in ricovero per tossicodipendenti e senzatetto, nei pressi della stazione di Borgolombardo”.

BONIFICARE DA SPACCIO E DEGRADO VARIE AREE DI MILANO

“Questa operazione – sottolinea l’assessore – dimostra che quando c’è volontà è possibile ripristinare la legalità anche in aree private dismesse diventate covo di delinquenti e sbandati. A Milano sono decine e decine gli stabili di privati abbandonati nei quali hanno trovato riparo spacciatori, tossici e senzatetto. Cito, ad esempio, l’ex Fiar in via Grassi a pochi passi dall’Ospedale Sacco o l’edificio abbandonato ancora in costruzione in via Bistolfi. I cittadini esasperati segnalano continuamente le criticità. Perché non si procede – si chiede De

Corato – come fatto questa mattina a Borgolombardo per ripristinare decoro e legalità?”

Redazione