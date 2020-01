Buccinasco. Con l’introduzione del terzo turno fino alle 22 la Polizia Locale potenzia i controlli

Oltre all’introduzione del terzo turno fino alle 22, gli agenti di Buccinasco effettuano servizi straordinari in orario notturno: sabato notte fermati veicoli senza revisione e assicurazione e conducenti in stato di ebbrezza

(mi-Lorenteggio.com) Buccinasco, 27 gennaio 2020 – Aumentano i servizi della Polizia locale di Buccinasco, nell’ottica di una più capillare presenza e controllo sul territorio a tutela della sicurezza di tutti i cittadini. Dopo l’introduzione del terzo turno – con agenti in servizio tutti i giorni fino alle 22 – l’Amministrazione comunale ha deciso di prolungare in via straordinaria il servizio della Polizia locale, estendendo l’orario per un più efficace controllo stradale anche durante la notte.

È accaduto sabato 24 gennaio, con controlli stradali fino alle 2 del mattino. Sono stati sospesi dalla circolazione sei veicoli per mancanza di revisione; sequestrati due veicoli perché circolavano sprovvisti di assicurazione; sanzionato e sottoposto a fermo un veicolo condotto da un soggetto sprovvisto di patente; sanzionati tre conducenti che guidavano in stato di ebbrezza (in due casi con sanzioni amministrative e in un caso penale). Sono inoltre in corso altri accertamenti.

“Ringrazio i nostri agenti per la disponibilità – dichiara il sindaco Rino Pruiti – e il senso del dovere con cui ogni giorno controllano in modo efficace il nostro territorio. La nostra Amministrazione ha messo in atto azioni concrete per migliorare la sicurezza dei cittadini: l’aumento del numero di agenti, il prolungamento dell’orario di lavoro fino alle 22 (confermato anche per quest’anno), la polizia privata notturna e l’implementazione delle telecamere su tutto il territorio. È dovere di ogni cittadino, comunque, prendersi cura del territorio e tutelare i beni comuni, così come è dovere di tutti noi rispettare le leggi, compreso il codice della strada”.

