Consorzio Navigli. Ecco gli eventi di febbraio 2020 dedicati a Leonardo Da Vinci

(mi-lorenteggio.com) Albairate, 27 gennaio 2020 – Continuano gli appuntamenti organizzati nel Sud Ovest Milanese, nell’ambito di #leonardo500 Ovest Milano, il progetto intercomunale di valenza culturale e turistica promosso dal Consorzio dei Comuni dei Navigli e da altre amministrazioni comunali non ancora convenzionate a questo ente per le attività di promozione turistica, tra cui Abbiategrasso e Magenta. Le manifestazioni leonardesche sono organizzate in occasione dei 500 anni dalla scomparsa del genio Leonardo Da Vinci, attorno al quale per la prima volta la larga maggioranza dei Comuni dell’Ovest Milanese ha iniziato in modo costruttivo a fare rete per la promozione turistica del territorio che è uno strategico crocevia tra Milano, Varese, Pavia e Novara. Il Consorzio dei Comuni dei Navigli segnala che nel mese di febbraio 2020 si terranno numerosi eventi dedicati a Leonardo nei comuni di Albairate, Arluno, Bernate Ticino, Corbetta, Magenta e Santo Stefano Ticino.

Ad Albairate, giovedì 13 febbraio 2020 dalle ore 9.30 alle 12.30, nella biblioteca civica, in via Cesare Battisti, a ridosso del municipio, si terrà l’evento “Il ladro di Monnalisa: alla scoperta di Leonardo da Vinci”, un laboratorio didattico per gli alunni della scuola primaria dell’IC “Erasmo da Rotterdam”.

Ad Arluno, la Cooperativa l’Avanguardia, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e biblioteca, proporrà le domeniche con Leonardo e precisamente: domenica 2 o 9 febbraio 2020 visita guidata al Castello Sforzesco di Milano con attore di teatro vestito come il genio toscano, per presentare gli incarichi avuti dal genio toscano alla corte di Ludovico il Moro dalla posizione privilegiata delle merlate. L’evento ha un costo di 15,00 euro a persona e una durata di 90 minuti con ritrovo alle ore 10.00 all’Info Point del Castello. Mentre domenica 16 febbraio appuntamento con “You are Leo”, street tour virtuale con visore. In questo caso la visita consiste in cinque tappe a piedi, in compagnia di Leonardo. Il visore permette di vedere la Milano di 500

anni fa. L’evento ha un costo di 15,00 euro e una durata di 90 minuti con ritrovo alle ore 10.00 in via Marconi n. 1 a Milano, di fronte al Museo del Novecento, vicino al Duomo. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla biblioteca di Arluno (tel. 02903992316). È possibile iscriversi ad una sola iniziativa

A Bernate Ticino, giovedì 13 febbraio 2020 alle ore 21.00, nella sala consiliare, si terrà la conferenza storica ad ingresso libero dal titolo “Leonardo Da Vinci: tre scoperte destinate a cambiare la storia dell’arte” con relatore Luigi Ferrario, artista originario di Inveruno che, dopo 15 anni di ricerche, ha scoperto e dimostrato a livello internazionale che diverse e famose opere artistiche di Leonardo, sono in realtà la rappresentazione di uno studio geometrico. Nella frazione Casate, invece, domenica 16 febbraio alle ore 16.00, si terrà lo spettacolo per ragazzi “Leonardo curioso di tutto”.

A Corbetta, sabato 29 febbraio 2020, ci sarà in programma l’evento “La maschera di Leonardo”, premio al miglior carro di Carnevale 2020.

A Magenta, dal 1° al 9 febbraio 2020, in Casa Giacobbe, in via IV Giugno, in collaborazione con il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, sarà allestita la mostra “Civiltà dell’acqua in Lombardia”, visitabile tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00. L’inaugurazione avverrà sabato 1° febbraio alle ore 17.00.

A Santo Stefano Ticino, sabato 1° febbraio 2020 alle ore 10.00, presso la sala “Alda Merini”, in via Garibaldi 1, sarà inaugurata la mostra di Andrea Pellicani e Lady Be dal titolo “Omaggio al genio di Leonardo 500 anni dopo”, che resterà visitabile fino a sabato 8 febbraio sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e da lunedì a venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00.

Per saperne di più sulle manifestazioni ed eventi segnalati dal Consorzio dei Comuni dei Navigli, settore “Promozione Turistica” (tel. 0294921177), consultare il sito web www.consorzionavigli.it o i profili Facebook e Instagram del Consorzio oppure inviare una mail a turismo@consorzionavigli.it.