Fermata baby gang a Milano

De Corato: “da Regione risorse contro bullismo”

(mi-lorenteggio.com) MlL’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato commenta i recenti arresti a Milano di una baby gang che picchiava e rapinava coetanei: “Sempre più spesso la cronaca ci racconta di bande di giovanissimi, protagonisti di atti violenti e illegali verso coetanei ragazzini come loro. È evidente che le famiglie e la scuola non riescono a dare risposte adeguate ai disagi manifestati dai più giovani.

Da Regione Lombardia progetti con USR per contrastare bullismo

“Regione Lombardia – ha concluso De Corato – anche per il 2020 metterà a disposizione risorse per finanziare interventi di contrasto e di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo attraverso l’hackathon ‘Rispetto e sicurezza in rete, quali le soluzioni. La parola agli studenti’, promosso dall’assessorato e sviluppato in convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale”.