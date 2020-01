Giorno Memoria, Fontana: mai dimenticare, nostro messaggio arrivi a giovani

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 27 gennaio 2020 – “…’Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario’. Oggi nella Giornata delle Memoria, questa frase di Primo Levi, tratta da ‘Se questo è un uomo’, dovrebbe far riflettere sull’importanza del ricordo come strumento per impedire il ripetersi di drammi come quelli della

Shoah e di tutte le altre stragi dove l’odio ha trasformato gli uomini in bestie”. Così, sulla sua pagina Facebook, il presidente della Regione Lombardia, sottolinea l’importanza della ‘Giornata della Memoria’.

“Ringrazio – ha prosegue il governatore Fontana – tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado che dedicheranno, non solo questa mattina, ma durante tutto l’anno, dei momenti di approfondimento su questi temi, affinché i nostri ragazzi sappiano riconoscere e respingere con determinazione eventuali rigurgiti di intolleranza e odio verso il prossimo”.

Redazione