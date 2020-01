In tournée Germano Lanzoni – Ci aggiorniamo! – al Teatro Nuovo di Milano mercoledì 5 febbraio 2020

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 27 gennaio 2020 – Dopo il sold out della scorsa stagione Germano Lanzoni torna con una tournée che parte da Milano per toccare per la prima volta città fuori dalla “sua” Lombardia lo spettacolo “Ci aggiorniamo! Dipendenze croniche di massa”. Scritto da Germano Lanzoni e Walter Leonardi, toccherà le città di Torino, Bologna e Roma, per riprendere e far conoscere la tradizione del teatro canzone.

Uno spettacolo in cui Lanzoni, solo in scena, accompagnato in scena unicamente dalla chitarra del maestro Orazio Attanasio, si offre al pubblico per raccontare dell’uomo contemporaneo alle prese con le “dipendenze” che accompagnano, anche senza volerlo, le nostre scelte quotidiane: la smania del successo e del guadagno, il divertimento obbligatorio, la droga del sesso, la dipendenza dalla frenesia cittadina e tanto altro.

Ispirandosi alla grandissima tradizione comica degli anni sessanta/settanta (da Walter Valdi a Giorgio Gaber) Germano Lanzoni conduce il pubblico con ironia e sarcasmo nel suo mondo e lo obbliga a ridere anche e soprattutto di se stesso, senza cattiveria ma solo con una buona dose di umorismo. Non mancano i racconti personali e i riferimenti agli stereotipi della più bieca milanesità a cui si aggiunge una grandissima parte di pura improvvisazione come si conviene alla scuola comica da cui Lanzoni proviene.

“Ci aggiorniamo! Dipendenze croniche di massa” con la regia di Walter Leonardi (che firma con Lanzoni la drammaturgia) è prodotto da Buster, piattaforma di servizi per lo spettacolo dal vivo che negli ultimi anni ha curato molti degli spettacoli teatrali dei protagonisti della nuova scena comica italiana.

5 FEBBRAIO 2020 ore 20.45

TEATRO NUOVO MILANO

PIAZZA SAN BABILA

info e biglietteria:

info@busterassociazione.it | liveticket.it/buster

€ 30,00 (vip) / € 25,00 (poltronissima) / € 20,00 (poltrona) [prevendita esclusa]

GERMANO LANZONI. Attore, comico, speaker, autore, docente, formatore, consulente e produttore, cresciuto tra gli spazi off, teatri e locali di cabaret di Milano. Dal 2002 partecipa ai laboratori comici più significati di quegli anni e nel 2007 fonda, con Rafael Didoni, Democomica, progetto in cui si inseriscono i comici più alternativi della città (progetto poi diventato residente al Teatro Franco Parenti). Nel 2004 debutta al Teatro Ciak con “Un pugno di comici contro la violenza” con Andrea Pellizzari e Flavio Settegrani. Intanto diventa speaker ufficiale della A.C. Milan. Nel 2013 debutta con la regia di Debora Villa nello spettacolo “(T)RECITAL – Uno spettacolo di disco” scritto e interpretato insieme a Flavio Pirini e Rafael Didoni. Dal 2010 è attore del Terzo Segreto di Satira (dove spesso interpreta il ruolo del leghista) e da pochi anni è diventato attore principale del fenomeno social “Il Milanese Imbruttito”, ruolo che gli è valso la notorietà a livello nazionale trasformandolo nell’archetipo del milanese. Lavora come formatore e conduttore in numerosissimi eventi aziendali ed è definito “comunicatore contemporaneo” perchè, nell’epoca della digitalizzazione pone al centro del suo lavoro la persona, facendo particolare attenzione alla contaminazione dei linguaggi, sperimentando sul palco la potenzialità della comicità e dell’umorismo applicate alla società “smart”. Fondatore del progetto “Milano 5.0” di cui è autore e attore insieme a Flavio Pirini Walter Leonardi Rafael Didoni Folco Orselli. Lanzoni è resident artist allo Spirit de Milan (tutti i martedì) e della, Premiata trattoria Arlati (tutti i giovedì). Ha lavorato per network radiofoncici come Radio DJ, RDS e Radio Italia consolidando l’entertainment da palco. Fondatore di HBE – Human Business Entertainment, modello di formazione che pone la comicità e l’umorismo come leve per le relazioni umane efficaci, porta la comicità in azienda e a scuola. Coach e insegnante, oggi come giveback, insegnando come restituzione dil teatro comico e l’utilizzo della comicità in comunicazione, lavora anche nelle scuole, incontrando ogni anno migliaia di studenti.

ORAZIO ATTANASIO. E’ un musicista autodidatta, ha suonato in diversi contesti dalla tarantella all’heavy metal, passando dai cantautori alla musica classica. Dopo una breve esperienza come bassista e compositore nel ‘95 si trasferisce a Milano dove impara i fondamenti di acustica e tecnica del suono nella scuola di Tullio de Piscopo. Cominciano le prime collaborazioni, orchestra Afro Sound e Compagnia Dionisi, mentre studia il mandolino, il violino e la chitarra flamenco. Dopo un’ intensa esperienza in Amazzonia comincia a studiare musica popolare brasiliana, bossa nova e capoeira. Nel 2007 fonda con Francesco Arcuri la band ‘Fonomeccanica’ che collabora da subito con Massimiliano Loizzi ed i ‘Mercanti di Storie’, con la Compagnia Lirica di Milano nel ‘Don Giovanni’ di Mozart e con Paolo Rossi nel progetto ‘La povera gente’. Comincia a studiare il violino con Eloisa Manera e Stefano Montaldo presso ‘musicaperta’. Nel 2013 esce il disco: ‘che fine ha fatto la Fonomeccanica?’ di cui scrive i testi e in cui canta e suona chitarra, mandolino, violino e armonica. La Fonomeccanica ha suonato anche in Spagna, Francia, Austria, Germania, Repubblica Ceca, Belgio e Olanda. Attualmente collabora attivamente con Germano Lanzoni, con Antonello Taurino, con Roberto Bonzio per ‘Italiani di Frontiera’ , ‘(T)RECITAL’, ‘Tapperware’, ‘Democomica’, ‘Menù musicali’ ed altri.

WALTER LEONARDI scende in campo nel ’94 e lavora in teatro, cinema, televisione, in pratica tranne che nel circo, in tutte le discipline dello spettacolo facendo sicuramente meno danni di altri che scesero in campo lo stesso anno. Per i primi quattro anni lavora in teatro con Giorgio Barberio Corsetti, poi in televisione con Paolo Rossi, Serena Dandini e diventa protagonista in due serie di grande successo per ragazzi: Life Bites 2007-2013 Disney Channel; Maggie e Bianca 2015-2017 Rai Gulp. Nel 2013 è protagonista de “La luna su Torino” film di Davide Ferrario. Ha collaborato con Caterpillar, trasmissione di punta di RADIO RAI 2, producendo, scrivendo e interpretando la web serie Chiacchierpillar, primo road movie della radio italiana. È costantemente in giro con suoi spettacoli di cui è autore, regista e interprete. Tra le ultime produzioni: “A-MEN” (debutto 2014), “Fondamentalmente avevamo voglia di vederci” (debutto 2015), “Coma quando fiori piove” spettacolo teatrale vincitore de I Teatri del Sacro 2017. Per il cinema, nell’ultimo anno è stato: protagonista del primo film de Il Terzo Segreto di Satira “Si muore tutti democristiani” (maggio 2018); coprotagonista dell’ultimo film di Ligabue “Made in Italy” (Gennaio 2018).

Inoltre ha una bicicletta bellissima ereditata da suo padre.

BUSTER – Piattaforma di servizi per lo spettacolo dal vivo con base a Milano, Buster è un’associazione culturale che produce spettacoli teatrali e progetti, supportando artisti e compagnie nella loro realizzazione. Si occupa di organizzazione generale e amministrazione, promozione e comunicazione, progettazione, tour managing. Ad oggi Buster segue produzione e organizzazione per una decina di spettacoli teatrali in tournèe nei principali teatri, festival nazionali e in numerosi locali e spazi non convenzionali. Tra le ultime produzioni e collaborazioni Ci aggiorniamo! Dipendenze croniche di massa. (Germano Lanzoni, Walter Leonardi e Orazio Attanasio), Coma Quando Fiori Piove (Walter Leonardi, Carlo Gabardini, Flavio Pirini, Luisa Bigiarini e Paola Tintinelli), Fondamentalmente avevamo voglia di vederci / Chiacchierpillar live (Leonardi, Pirini, Tagliento).

prossime date:

05.02.2020 Teatro Nuovo di Milano.

19.02.2020 Le Musichall Torino .

26.02.2020 Teatro Dehon Bologna.

25.04.2020 Sala Umberto Roma.