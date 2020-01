Milano. Incidente in via Primaticcio, grave donna di 30 anni investita da auto

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 gennaio 2020 – Questa sera alle ore 18:41, in via Francesco Primaticcio all’altezza del distributore IP, una donna di 30 anni, C. D., è stata investita da una vettura. Per il forte impatto il parabrezza si è rotto ed è stata sbalzata di almeno due metri, finendo rovinosamente sull’asfalto, riportando una ferita lacero-contusa occipitale, un trauma al bacino riportando anche amnesia. Soccorsa da un’automedica e da un’ambulanza, dopo le prime cure è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale che ha compiuto tutti i rilievi del sinistro.

V. A.