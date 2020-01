Usmate Velate. Piattaforma ecologica, più controlli da parte della Polizia Locale

Su richiesta del Sindaco, il Comando monitorerà la situazione con funzione di deterrente

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 27 gennaio 2020. Maggiori controlli all’interno della Piattaforma ecologica per verificare il corretto utilizzo del servizio da parte dell’utenza e per accertare il corretto conferimento dei rifiuti.

Su richiesta del sindaco di Usmate Velate, Lisa Mandelli, il Comando di Polizia Locale ha incrementato nelle ultime settimane i controlli all’interno della Piattaforma ecologica di Usmate Velate.

Un’area di circa 10.000 metri quadrati, di proprietà del Consorzio Est Milanese (CEM Ambiente ma gestita a partire dall’inizio del 2020 dalla Cooperativa Sociale Castello di Trezzo sull’Adda, che è stata inaugurata nel febbraio del 2001 e rappresenta il luogo deputato alla raccolta dei rifiuti urbani.

“Pur nella consapevolezza dei molteplici fronti su cui è impegnata la nostra Polizia Locale, ho chiesto agli agenti di implementare il numero di passaggi presso la piattaforma ecologica – afferma Lisa Mandelli, sindaco di Usmate Velate – un modo per garantire la piena sicurezza in un luogo di fondamentale importanza per l’igiene e la pulizia della nostra città”.

“Sappiamo bene che è fondamentale creare sinergia fra le Forze preposte al controllo del nostro territorio – aggiunge Pasquale De Sena, assessore con delega alla Sicurezza – per questo motivo, è stata chiesta ed ottenuta la piena collaborazione dei Carabinieri di Arcore che, di concerto con la nostra Polizia Locale, effettueranno controlli a sorpresa all’interno della piattaforma ecologica”.

A garanzia dell’utenza, sono state collocate apposite catenelle che regolano l’ingresso all’isola ecologica. Per accedere alla Piattaforma Ecologica del Comune di Usmate Velate (viale delle Industrie – via della Tecnica) è sempre necessario utilizzare la Carta regionale dei Servizi che permette l’alzata della sbarra e attesta il pagamento della Tassa dei Rifiuti.

La gestione della Cooperativa Castello consiste nell’apertura della Piattaforma, la sua pulizia e l’attenzione al conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini.

La Piattaforma Ecologica è un’area attrezzata dove i cittadini residenti possono portare tutti i materiali riciclabili, anche voluminosi (come il vetro o gli imballaggi di cartone), i rifiuti ingombranti, i rifiuti urbani pericolosi, i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) come piccoli elettrodomestici, pile e batterie, lampadine a basso consumo e neon. Si possono anche conferire oli vegetali, contenitori spray e cartucce toner.

La Piattaforma ecologia ha il seguente orario:

PERIODO INVERNALE (1 ottobre – 31 marzo)

Martedì e giovedì, dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Sabato, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30

Domenica, dalle ore 9,30 alle ore 11,30

PERIODO ESTIVO (1 aprile – 30 settembre)

Martedì e giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 18.30

Sabato, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30

Domenica, dalle ore 9,30 alle ore 11,30

V.A.