BAREGGIO – POSTE IN RITARDO, L’AZIENDA: “STIAMO RISOLVENDO”

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 28 gennaio 2020 – La mail al Ministero inviata dal sindaco Linda Colombo per segnalare continui ritardi e disservizi nella consegna della posta ai cittadini di Bareggio ha dato i suoi frutti. Ieri Poste Italiane ha scritto al primo cittadino per rassicurarla che il problema è in fase di soluzione.

Di seguito la lettera scritta dal referente territoriale delle Poste: “Con la presente Le comunico che, in seguito alla Sua segnalazione, sono state predisposte una serie di verifiche sul centro di distribuzione competente, volte a monitorare l’efficienza del servizio di recapito nel Comune da Lei amministrato.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che, nell’ultimo periodo, si sono effettivamente verificati alcuni rallentamenti causati principalmente da un considerevole aumento dei volumi di traffico della corrispondenza ordinaria e di pacchi.

Al fine di ripristinare il più velocemente possibile la regolarità delle consegne, sono già stati programmati interventi di consegna straordinari, in virtù dei quali le giacenze e le code di lavorazione saranno a breve azzerate”.