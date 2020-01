Cia Lombardia: nuovi appuntamenti a febbraio con i mercati agricoli de La Campagna nutre la Città

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 gennaio 2020 -Proseguono i mercati contadini de La Campagna nutre la Città, organizzati da Cia-Donne in Campo Lombardia e la Spesa in Campagna a Milano e Melegnano.

Undici le date di febbraio:

Mercoledì 5 febbraio, Milano Piazza Santa Francesca Romana, 9.00 alle 16.00

Giovedì 6 febbraio, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, dalle 9.00 alle 16.00

Sabato 8 febbraio, Milano Piazza Durante, dalle 9.00 alle 14.00

Mercoledì 12 febbraio, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 16.00

Giovedì 13 febbraio, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, dalle 9.00 alle 16.00

Domenica 16 febbraio, Melegnano Piazza della Vittoria, dalle 9.00 alle 14.00

Mercoledì 19 febbraio, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 16.00

Giovedì 20 febbraio, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, dalle 9.00 alle 16.00

Sabato 22 febbraio, Milano Piazza Durante, dalle 9.00 alle 14.00

Mercoledì 26 febbraio, Milano Piazza Santa Francesca Romana, dalle 9.00 alle 16.00

Giovedì 27 febbraio, Milano Piazza San Nazaro in Brolo, dalle 9.00 alle 16.00

In vendita i prodotti genuini e stagionali degli agricoltori, come ortaggi, frutta, uova, miele, marmellate, cereali, riso, zafferano, formaggi e latte di capra, vaccini, latticini di bufala, salumi, carni bovine, suine, pollami, conigli e trasformati, pasta fresca, pane e vino.