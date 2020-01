Menu per San Valentino a Milano da provare assolutamente

Milano, 28 gennaio 2020 – Tanti gustosi e prelibati menù da condividere con il proprio amore, nelle location più belle e raffinate di Milano.

Ogni occasione è buona per andare a cena in uno dei ristoranti alla moda e patinati di Milano, e lo stesso vale per la romantica serata di San Valentino. Tante sono le offerte che il variegato palinsesto milanese offre, location dalle diverse atmosfere e dai menu san valentino Milano tutti da gustare in compagnia del proprio amore.

I ristoranti più belli della movida milanese

Imperdibile la proposta del ristorante All'Origine per tutte le coppie innamorate che cercano una soluzione elegante e raffinata. La struttura si presenta con arredi eleganti e molto curati in ogni dettaglio. Durante la cena verrà proposto un raffinato intrattenimento musicale con il violino dal vivo che creerà un atmosfera unica e molto sofisticata. Il menù proposto è composto da piatti ricercati, all'arrivo verrete deliziati da un aperitivo composto da una variazione di amuse-bouche stagionali dello chef. L'aperitivo propone due raffinati piatti: uova, fichi e spuma di patata e il carpaccio di spigola su gel di mango e salsa alla cenere. Abbiamo il prelibato primo piatto con gli gnocchetti ricci latte di mandorla e caffè. Il secondo piatto prevede un goloso maialino morbido ma croccante con senape al miele. E per concludere in dolcezza la serata, sarete deliziati da un dessert goloso ma raffinato: una mouse di avocado e crumble di cioccolato fondente. Una bella serata, romantica e di classe, perfetta per rendere omaggio al proprio partner per regalargli sensazioni uniche e indimenticabili.

Deliziosa la proposta della bella Locanda Carmelina. Situata nei pressi di Porta Romana, si presenta con tutto il suo splendore e gusto partenopeo. La struttura si presenta con arredi e colori moderi e molto curati in ogni dettaglio. Le pareti sono gialle e con ceramiche che ricordano i locali partenopei di una volta. All’ingresso si trova la cucina a vista dove sono ben visibili i bravissimi chef dediti alla preparazione di ogni piatto. Per l’occasione della cena di San Valentino, la locanda propone un delizioso menù, ricco di prelibati piatti dai gusti partenopei ma rivisitati sui gusti dei milanesi. Si inizierà la romantica cena con tanti deliziosi antipasti: un involtino di salmone ripieno di ricotta agli agrumi di Sorrento, insalata di polo con julienne di verdure croccanti, cruditè di gambero rosso di Mazara con salsa vinaigrette. Il primo piatto proposto propone dei deliziosi scialatielli cozze e vongole con datterini gialli. Il secondo piatto prevede un prezioso trancio di tonno in crosta di sesamo con tortino patate e broccoletti. Per concludere il delizioso menù, potrete gustare una goloso dessert insieme al proprio amore; una millefoglie con crema chantilly e frutti di bosco. Una serata speciale, da condividere con il proprio amore.

San Valentino fuori porta

Tutti i cuori innamorati in vista del San Valentino 2020 dovrebbero valutare la proposta dell’ Hotel Ristorante Belvedere di Ranco, in provincia di Pavia. Situato nella splendida cornice del Lago Maggiore, si presenta come una splendida location dotata di ogni comfort e lusso. La location presenta una magnifica SPA, dove coccolarsi e rilassarsi in compagnia del proprio amore. Il ristorante propone una ricca e prelibata cena e per chi lo desidera, dopo la cena potrà pernottare direttamente presso una delle splendide camere. Il menù studiato e proposto dai bravissimi chef della cucina prevede tanti piatti ricchi e prelibati. Si inizierà la cena con un antipasto a scelta tra: un carpaccio di trota marinata all’aneto e finocchio selvatico e mousse di ricotta oppure un caprino tiepido del Luinese e acciuga del Cantabrico. Anche il primo piatto è a scelta tra un prezioso risotto con filetto di pesce persico oppure dei ravioli di brasato. Il secondo piatto sarà sempre a scelta tra un rotolino di lavarello agli agrumi e pepe rosa oppure una plumaiberica con cavolo rosso stufato e mele. Il dolce previsto è un grande classico dei menù di San Valentino: un tortino caldo al cioccolato fondente, zabaione freddo al Vin Santo. E per concludere, un buon caffè in compagnia del proprio amore, accompagnato da della deliziosa piccola pasticceria. Un lungo week end d’amore all’insegna dei sentimenti, della buona cucina e del romanticismo.

