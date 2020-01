(mi-Lorenteggio.com) Milano, 29 gennaio 2020 – Assalto ad un portavalori ieri notte intorno alle ore 23.00, lungo la A1 tra Lodi e Milano, quando una banda di almeno 10 persone è entrata in azione posizionando su entrambe le carreggiate, a San Zenone a al Lambro e a Lodi Vecchio, delle auto, che sono state date alle fiamme, e dei chiodi per fermare il mezzo della ditta Battistolli con l’utilizzo di un TIR, come ariete. Il colpo sarebbe fallito.

V. A.