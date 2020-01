BONUS FAMIGLIA, ASSESSORE PIANI: PER NOI REQUISITO RESIDENZA RESTA UNA SCELTA DI EQUITA’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 gennaio 2020 – “Per noi il requisito della residenza

per l’accesso alle misure regionali e’ una scelta di equita’ nei

confronti di chi vive da tempo in Lombardia e non un mezzo

discriminatorio sulla provenienza o sul colore della pelle del

genitore richiedente. Il requisito dell’anzianita’ di residenza e’

quindi una coerente scelta politica all’interno delle nostre

misure”.

Lo dice l’assessore regionale alle Politiche per la famiglia,

genitorialita’ e Pari opportunita’, Silvia Piani, intervenendo

sulla vicenda del ‘Bonus famiglia’ e sulla decisione del

Tribunale di Bergamo di considerare discriminatorio il requisito

della residenza.

“Applicheremo la sentenza. Ricordo altresi’ che Regione Lombardia

– ha proseguito l’assessore – ha gia’ avanzato ricorso contro le

precedenti sentenze che avevano ‘bocciato’ il criterio della

residenza”.