(mi-Lorenteggio.com) Carate Brianza, 29 gennaio 2020 – Questa sera, alle ore 18:52, in Mentana angolo via Milano, un ciclista 62enne, DLC R. è stato investito e sbalzato di almeno una decina di metri procurandosi diverse gravi feriti. Soccorso è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

V. A.