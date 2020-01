Celebrazione della Giornata della Memoria organizzato dal Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani

Ospitato dalla Chiesa di Scientology di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 gennaio 2020. Cosa c’entra la Shoah con la psichiatria e la conquista dell’America? Questa la domanda posta da Alberto Brugnettini, vicepresidente del CCDU, all’inizio della commemorazione, che prontamente ha risposto: “Come ogni caso di flagrante violazione dei diritti umani, il comune denominatore è l’idea che un’altra persona (o popolo, etnia ecc.) sia inferiore a noi, e dunque non sia titolare degli stessi diritti. Se troviamo la casa infestata da insetti, a torto a ragione non stiamo a filosofeggiare sui loro diritti: ragionamento utilizzato analogamente da nazisti, psichiatri e conquistadores per attuare i loro piani. La Shoah fu preceduta da insistenti campagne di propaganda dell’eugenetica, la disciplina pseudoscientifica che teorizzava il miglioramento della razza umana attraverso procreazione programmata e sterilizzazione degli esseri giudicati inferiori.”



Tra il dire e il fare non ci fu di mezzo un granché di mare e, come riconosciuto dal Prof. Frank Schneider, presidente della Società Tedesca di Psichiatria, in un discorso tenuto dieci anni fa, i programmi di sterilizzazione forzata, subito attuati dagli psichiatri tedeschi, presto si tramutarono in programmi di ‘eutanasia’ – l’uccisione di persone la cui vita “non era degna di essere vissuta”.



Il modello sperimentato sui pazienti psichiatrici e sulle persone disabili venne poi implementato pari pari, ma su scala drammaticamente più ampia, sul popolo ebraico. Un particolare noto, ma non sempre ricordato, riguarda quelli non morirono nelle camere a gas, ma nel corso di ‘esperimenti scientifici’ condotti da medici e psichiatri nazi; naturalmente senza consenso informato: impossibile non notare il parallelismo con il Trattamento Sanitario Obbligatorio, imposto a un paziente con la forza e contro il suo volere “per il suo bene”.



La giornata è stata allietata dalla musica del Maestro Marina Giorgia Begajoli su temi attinenti alla Shoah (La vita è Bella, Hallelujah, Somewhere over the Rainbow), da Giuseppe Gambini che ha letto sue poesie sul tema della guerra e dell’olocausto, e un brano dal Diario di Anna Frank, e dalle bellissime esibizioni di Marinera peruviana eseguite del gruppo danzante Los Chalanes Europeos e Pies D’oro



La serata si è chiusa con l’auspicio che i diritti umani smettano di essere solo un elenco di belle intenzioni ma diventino una realtà.

Redazione