Domenica a Buccinasco NON ci sarà il blocco del traffico

Il sindaco Rino Pruiti ha deciso di non aderire alla misura decisa da Milano perché soprattutto nei giorni festivi la frequenza dei mezzi pubblici è insufficiente. Pruiti: “Condividiamo la preoccupazione per i livelli di inquinamento e invitiamo i nostri cittadini a utilizzare mezzi alternativi alle auto, ma non possiamo imporre il blocco se non si garantisce un adeguato sistema di pubblico trasporto”.

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 28 gennaio 2020 – “Condividiamo la preoccupazione per i livelli di PM10 e come amministratori sentiamo il dovere di attuare misure per contribuire a diminuire l’inquinamento nelle nostre città ma non possiamo imporre ai nostri cittadini il blocco delle auto finché i mezzi pubblici da e per Buccinasco non avranno la stessa frequenza e la stessa capillarità del capoluogo. Quindi domenica 2 febbraio Buccinasco non aderirà al blocco del traffico”.

Il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti interviene sull’iniziativa milanese di chiudere il capoluogo alla

circolazione delle auto la prossima domenica per l’eccessiva concentrazione di polveri sottili

nell’aria di questi giorni.

“Come ha scritto il sindaco Sala – continua Pruiti – quella per l’ambiente è una battaglia di lungo

periodo, da attuare con misure strutturali. Il nostro Comune sta investendo sulla mobilità ‘pulita’,

mettendo a disposizione dei cittadini colonnine di ricarica per i veicoli elettrici e programmando

percorsi ciclabili, in aggiunta a quelli già esistenti. Come è noto, chiediamo l’arrivo della M4 nel

nostro territorio, crediamo sia una scelta strategica fondamentale per lo sviluppo della mobilità di

tutta la zona. Insieme agli altri Comuni, a Milano e alla Regione abbiamo finanziato il progetto di

fattibilità tecnica ed economica con sei possibili percorsi. È ora di andare avanti, ce lo impone

l’ambiente”.

Si ricorda che da oggi a Milano e negli altri Comuni con più di 30 mila abitanti (quindi NON

Buccinasco) scattano le misure temporanee di 1° livello, con il divieto di circolazione dei veicoli

Diesel Euro 4 dalle 8.30 alle 18.30 (auto private); il divieto di circolazione dei Diesel Euro 0, 1, 2, 3

dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 (tutti i veicoli), sabato e festivi dalle 8.30 alle 18.30 (auto

private), sabato e festivi (8.30-12.30) auto commerciali.

