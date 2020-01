(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 gennaio 2020 – Venerdì 31 gennaio Fratelli d’Italia dedica un evento in Regione alle vittime delle foibe e agli esuli della Venezia Giulia e della Dalmazia.

A pochi giorni dalla Giornata del Ricordo verrà presentato il libro della storica Petra Di Laghi intitolato “Profughi d’Italia”. Interverranno esponenti di Fdi, tra cui i due assessori regionali, De Corato e Magoni, e i due consiglieri, Lucente e Mazzali.

Purtroppo ancora non si può dire che tutti gli italiani conoscano la portata del dramma delle foibe e degli esuli e la crudeltà dei soldati comunisti di Tito, la strada da fare è ancora lunga. Fratelli d’Italia vuole contribuire a questo percorso con la presenza costante su questo tema, che sia per la presentazione di un libro, per un convegno o anche solo per la posa di un fiore il 10 febbraio.