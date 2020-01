Il materasso matrimoniale come tempio della casa

Milano, 29 gennaio 2020 – La propria stanza da letto, proviamo a pensarci, richiede una vera e propria attenzione suppletiva per chi vuole godersi un angolo di riposo e serenità.

L’elemento fondamentale per arredare la camera da letto è sicuramente il materasso matrimoniale: una base imprescindibile per lo sviluppo della propria casa e dell’ arredamento degli spazi che costituiranno uno dei presidi fondamentali della qualità della vita famigliare.

Proprio per questo il materasso matrimoniale diventa una scelta da adattare con le proprie esigenze, una scelta personalizzata e ben specifica di una concreta necessità di comodità e di confort.

Per questo la linea Tempur non si limita ad una proposta ordinaria, per quanto valida e confortevole, ma spazia tra varie opzioni che si possono adattare ad ogni esigenza.

Una vasta gamma di scelte tra altezza, dimensioni, tipologia soffice o rigida del materasso, ed altri accessori, rendono le opzioni disponibili veramente variegate ed adatte ad una attenta valutazione del proprio acquisto.

Tutto ciò con un solo obbiettivo: il benessere non solo visivo ma, soprattutto, della salute poiché non si può dimenticare che un materasso con le giuste caratteristiche garantisce il necessario sonno ristoratore, interagendo in maniera molto concreta con il proprio corpo.

Ma non è solo il design o il benessere il punto di forza della linea Tempur quanto anche la comodità, qualsiasi sia la scelta del materasso.

La comodità di lavare in lavatrice le fodere a zip , ad esempio: un accessorio che si mette e toglie in una manciata di secondi e che si può lavare ed asciugare al pari di qualsiasi federa o lenzuolo.

Una varietà di scelte tra il morbido ed il rigido, sempre costituiti dal materiale innovativo Tempur, sviluppato insieme alla NASA, per scegliere quale soluzione si adatta meglio al proprio modo di dormire.

L. M.