Magenta. Il programma delle iniziative di San Biagio 2020

(mi-Lorenteggio.com) Magenta, 29 gennaio 2020 – Il programma delle iniziative in occasione di San Biagio:

SABATO 1 FEBBRAIO

Aula Magna Centro Paolo VI – via S. Martino, ore 21.00 CONCERTO – TESTIMONIANZA del pianista di fama internazionale DON CARLO JOSÉ SENO La storia di una vita raccontata attraverso la passione per la musica. Saranno eseguiti brani di Beethoven, Mozart e Chopin. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti ed all’uscita sarà organizzata una raccolta fondi da devolvere a favore della realizzazione dei progetti umanitari dell’associazione di volontariato internazionale AVSI. A cura del CENTRO CULTURALE DON TRAGELLA

LUNEDÌ 3 FEBBRAIO Centro Storico, ore 8.00 – 19.00 TRADIZIONALE E CENTENARIA FIERA DI SAN BIAGIO con oltre 100 bancarelle Percorso: Piazza Liberazione – Via Mazzini – Via San Biagio Via Lomeni – Via Don Milani – Via Diaz e Via Solferino. Curiosità: nel parcheggio di Via Don Milani , destinato alla fiera agricola, sarà allestito un Mercato contadino a km 0 con le Aziende Agricole del Territorio e con la presenza di animali. IN COLLABORAZIONE CON IL COMITATO AGRICOLO DEL MAGENTINO

lungo la Via Don Milani si trovano gli operatori che trattano prodotti attinenti all’agricoltura e gli alimentari la Via S. Biagio e Via Mazzini nel tratto compreso tra Via Pretorio e Via S.Biagio saranno destinate alla vendita di castagne, dolci, bigiotteria, giocattoli, profumeria e pelletteria.

Il parcheggio Multipiano di Via De Gasperi sarà gratuito per l’occasione. In Piazza Mercato, nella mattinata, è previsto il regolare svolgimento del mercato settimanale Istituto Madri Canossiane, ore 8.00-19.00 BACIO DELLA RELIQUIA DI SAN BIAGIO S. Messa alle ore 7

Dalla sede ANPI – Via 4 Giugno, ore 10.00 COMMEMORAZIONE in ricordo degli avvenimenti che hanno portato all’uccisione dei due partigiani magentini Magna e Colombini Con deposizione di mazzi di fiori presso le lapidi presenti in via 4 Giugno e in via V. Magna, con lettura di brani. A cura di ANPI MAGENTA sezione Anselmo Arioli

Piazza Liberazione, dalle ore 12.00 TRADIZIONALE TRIPPA SOTTO IL TENDONE Anche servizio da asporto In collaborazione con il GRUPPO ALPINI DI MAGENTA Sagrato Basilica di San Martino, ore 16.00 BENEDIZIONE DEI PANETTONI DI SAN BIAGIO CHE SARANNO OFFERTI A TUTTI I PRESENTI Per i più piccini caramelle e panettoncini In caso di maltempo la distribuzione dei panettoni avverrà sotto il Tendone in Piazza Liberazione. In collaborazione con il GRUPPO STORICO BORGO PONTENUOVO