Mm Cadorna, De Corato: grazie a militari che hanno fermato straniero che aggrediva passanti

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 29 gennaio 2020 – “Ringrazio la pattuglia di militari dell’Esercito che ha fermato, in attesa dell’arrivo della Polizia, lo straniero che insultava e aggrediva i passanti nella stazione di Cadorna all’ingresso della metro. Ancora una volta è chiara l’importanza che hanno i militari all’interno delle stazioni sia perché hanno funzione deterrente, sia perché possono intervenire, come in questo caso, fermano il balordo in attesa delle forze dell’ordine. Questo vale all’interno delle stazioni come anche sui treni. Perciò ripeto da tempo che i militari servono non solo a presidio delle stazioni, ma anche sui treni”. Commenta così l’assessore regionale alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione, Riccardo De Corato, la notizia dell’arresto di un 23enne straniero nella stazione Mm di Cadorna.

Redazione