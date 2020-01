(mi-lorenteggio.com) Senago, 29 gennaio 2020 – Questa sera alle ore 18:14, Senago, in via F. Petrarca,

P. G., una donna di 28 anni, è precipitata per circa 5 metri da un edificio, cadendo in piedi e fratturandosi entrambe le gambe e altri politraumi. Dopo esser stata soccorsa, è stata trasportata in codice rosso al Niguarda.

Non è chiero se si tratta di un incidente o di un gesto di autolesionismo.

V. A.