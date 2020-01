Valore delle case in Lombardia in crescita: ristrutturare e risparmiare è possibile

Milano, 29 gennaio 2020 – Il valore delle case in Lombardia tende ad aumentare sempre di più. È quanto emerge da appositi studi del settore, che hanno preso in esame l’andamento del mercato immobiliare nella regione nel corso della seconda metà dell’anno da poco concluso. È stato appurato che i prezzi che vengono richiesti da parte di chi vende un’abitazione sono in crescita di circa il 3%. Un aumento che viene messo in evidenza anche se si tiene conto di un vero e proprio confronto su base annuale. Sono dei valori da considerare, che dimostrano come il mercato sia abbastanza in crescita in questo periodo. Sono sempre più i nostri connazionali che decidono di acquistare una casa o di prendere in affitto un appartamento. A volte può essere necessario anche procedere ad un’opera di ristrutturazione. Vediamo tutti i dettagli e i consigli utili.

È molto importante confrontare diversi preventivi

Quando si decide di andare ad abitare in una nuova casa potrebbe essere necessario effettuare alcuni lavori di manutenzione o di ristrutturazione. Per questo è sempre fondamentale tenere conto dei preventivi da parte di ditte specializzate. Per esempio Preventivone.it è il sito per ottenere preventivi edili e ristrutturazione casa dove in base alla richiesta si ricevono dei preventivi dalle migliori aziende edili.

Solo in questo modo sarà possibile effettuare un confronto adeguato sulla base del budget che si ha a disposizione e che dovrà essere destinato ai lavori in casa.

Confrontando i preventivi di diverse aziende che operano nel settore, ci si può rendere conto di quanto si andrà a spendere nel dettaglio. Per questo è sempre fondamentale rivolgersi a più professionisti, per cercare di avere sempre a disposizione il miglior rapporto qualità-prezzo.

È una scelta molto importante, che deve essere effettuata tenendo conto della cifra richiesta dall’azienda specializzata, ma anche dei materiali che vengono utilizzati e della tipologia dei lavori che saranno effettuati.

I consigli per ristrutturare casa e risparmiare

Nella ristrutturazione di una casa bisogna tenere conto di molti aspetti, che potrebbero incidere sul costo finale dei lavori. La prima cosa da fare è scegliere un professionista che possa assicurare l’utilizzo di materiali di ottima qualità e che allo stesso tempo dia dei consigli precisi sui prezzi e sulle caratteristiche dei materiali stessi.

Con l’aiuto di un professionista del settore è possibile avere le idee chiare per la scelta dei materiali da utilizzare nei lavori, sulla base delle esigenze del cliente. A volte si trovano molte occasioni di prodotti in vendita che non costano molto e che risultano di buona qualità.

Non procediamo, quindi, ad acquistare prodotti o materiali senza riflettere bene. Prendiamo tutto il tempo che serve per fare la scelta giusta.

Consideriamo anche la possibilità, ad esempio se è necessario sostituire gli infissi, di scegliere prodotti realizzati in PVC. Anche se potrebbe non essere gradito l’aspetto di questi infissi, si tratta di un materiale che costa poco, che offre un buon isolamento e che risulta robusto nel tempo.

Nel momento in cui si ristruttura un’abitazione, bisogna tenere conto anche dei lavori strettamente necessari e di quelli che si potrebbero anche evitare. Ad esempio consideriamo se sia possibile evitare di demolire l’intera pavimentazione, optando invece per sistemarne una nuova in posa su quella che già è presente.

Lo stesso discorso vale per le pareti: bisognerebbe evitare di abbattere delle pareti divisorie esistenti o di costruirne di nuove se questa non è un’operazione strettamente necessaria sulla base del progetto che vogliamo realizzare in casa.

Teniamo conto poi delle varie possibilità offerte dalle agevolazioni fiscali dedicate proprio ai lavori di ristrutturazione edilizia. È possibile spesso usufruire del bonus verde e del bonus mobili, per risparmiare nel momento in cui decidiamo di rendere la nostra casa più sicura, più sostenibile dal punto di vista ambientale e maggiormente accogliente.

Redazione