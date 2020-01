CONTEST #BAREGGIOCREATIVA: UN SUCCESSO

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 30 gennaio 2020 – Mirko Milani, Federico Reina, Davide Buttiglione (registi), Davide Magistrelli, Andrea Osnaghi (dronisti), Daniele Pecoraro, Lorenzo Daluiso, Matteo Maineri e Gianmarco Bria (compositori). Questo il team vincitore del primo contest #Bareggiocreativa, lanciato dall’Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo per valorizzare la creatività giovanile. Per loro un premio di 1.000 euro. La premiazione si è tenuta mercoledì sera in sala consiliare.

Ai partecipanti al bando (gruppi di età compresa tra i 18 e i 35 anni, di cui almeno tre residenti a Bareggio) è stato chiesto di raccontare Bareggio attraverso l’uso dei nuovi media con creatività, fantasia e spirito innovativo attraverso un video inedito. Dopo una prima selezione da parte di una giuria tecnica, i tre video ritenuti migliori sono stati pubblicati sulle pagine social del Comune e a decretare i vincitori sono stati i like ricevuti.

“E’ stato un primo esperimento e siamo molto soddisfatti – ha commentato il sindaco Linda Colombo – Rispetto ai bandi degli anni precedenti, ai quali c’erano uno-due iscritti, in quest’occasione abbiamo avuto sette gruppi che coi loro video hanno saputo valorizzare diversi angoli e realtà di Bareggio: innanzitutto il centro storico, il parco Arcadia, i negozi di vicinato, i fontanili e le aree agricole. Visto il successo, riproporremo un contest giovani sempre diverso per stimolare la creatività dei giovani”.