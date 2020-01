Divertimento fatto in casa: qualche idea per il tuo aperitivo

Milano, 30 gennaio 2020 – L’Italia è un paese di amanti del buon cibo e delle bevande alcoliche, come dimostrato anche dalla diffusa passione per gli aperitivi. Da Milano a Palermo, giovani e meno giovani amano riunirsi la sera e consumare questo momento di grande convivialità e divertimento, fra vecchie e nuove conoscenze. Eppure un buon aperitivo può essere organizzato anche fra le quattro mura domestiche, e non soltanto fuori. Perché alle volte non fa mai male dedicarsi un po’ al “fai da te”, magari organizzando una piccola festicciola a casa propria, a patto di sapere come muoversi. Ecco perché oggi scopriremo insieme qualche idea interessante e utile per stupire positivamente i tuoi ospiti, dal cibo alle cose da bere.

Idee per il beverage

Milano, 30 gennaio 2020 – Se si parla di aperitivi, possiamo trovare un ampio ventaglio di scelte. Le opzioni sono infatti tantissime, ma serve seguire comunque una regola base: sì alla qualità, no al carico delle gradazioni alcoliche eccessive. Il tutto prevedendo poi delle alternative anche per chi non beve alcol. Fra le soluzioni più interessanti, appartenenti alla prima categoria, troviamo il prosecco. Quest’ultimo oggi può essere ordinato anche online: per citare un tipo di prosecco e un sito specializzato, possiamo reperire ad esempio il Franciacorta su Tannico.it, portale che si occupa proprio della vendita di alcolici online. Per quanto riguarda le bevande senza alcol, invece, ci sono moltissime varianti dei cocktail più famosi: il consiglio, però, è di optare per qualche succo di frutta, evitando dunque le bibite gassate, perché gonfiano la pancia. Occorre comunque sottolineare la presenza di altre alternative, molto particolari e salutari, come gli aperitivi a base di infusi e tè, insieme ai centrifugati di frutta e di verdura, dissetanti e detossinanti.

Idee per il food

Patatine? No, grazie. Oggi possiamo trovare moltissime alternative a questi snack poco sani e ricchi di grassi, per passare in allegria un aperitivo che possa dirsi anche salutare. Qualche idea? Ad esempio le tartine a base di pane integrale, arricchite con qualche salume magro, o gli spiedini di verdure, colorati e parecchio insoliti, quindi ideali per stuzzicare l’attenzione, oltre all’appetito. Naturalmente le soluzioni per il food non finiscono qui, dato che possiamo citarne altre. In lista si trovano anche i pomodori e le zucchine con ripieno di riso, così come le uova sode, un grande classico. Non potremmo poi non citare altre idee tradizionali ma sane, come gli spiedini con pomodorini e mozzarella, insieme ai favolosi crostini conditi con hummus di ceci. Per chi invece desidera organizzare un’apericena, ci sono delle opzioni più ricche e consistenti, come i piatti di riso, il couscous e l’insalata di pasta fredda. Infine, conviene sempre tenere in considerazione le eventuali intolleranze alimentari degli ospiti, dando un’alternativa gustosa a tutti gli invitati.

L. M.