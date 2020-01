Motocross, Cambiaghi: Lombardia protagonista con gli Internazionali d’Italia tra Ottobiano (Pv) e Mantova

Domenica 9/2 il rientro al ‘Tazio Nuvolari’ di Tony Cairoli

Enduro, a settembre Oltrepo’ palcoscenico della ‘Sei Giorni’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 gennaio 2020 – Lombardia protagonista dell’avvio di stagione 2020 del motocross nazionale con due delle tre tappe degli Internazionali d’Italia in casa. Dopo la tappa di domenica scorsa, 26 gennaio, sulle sabbie del circuito di Riola Sardo (Or), domenica prossima 2 febbraio il circus tassellato darà appuntamento agli appassionati sul circuito di Ottobiano (Pv) e a seguire, a Mantova domenica 9 febbraio.

“La serie italiana che prosegue domenica a Ottobiano – ha sottolineato l’assessore lombardo allo Sport e giovani, Martina Cambiaghi – è un preludio della stagione mondiale atteso da migliaia di appassionati, operatori e addetti ai lavori che nella nostra regione rappresentano una fetta importante del mondo Mx, atteso quest’anno al riscatto con i nostri portacolori insieme all’appuntamento con la gara più importante dell’Enduro, la Sei Giorni, in programma in Oltrepo’, con base a Rivanazzano dal 31 agosto al 5 settembre. Sei giorni di gara all’insegna dell’affidabilità e della resistenza di uomini e moto, che rappresentano una grande occasione di visibilità e opportunità economica per l’indotto in valle Staffora e in genere per la comunità oltrepadana”.

La serie di tre gare, organizzata da Off Road Proracing sotto l’egida della Federazione Motociclistica Italiana, vedrà infatti anche quest’anno la partecipazione dei top team e dei migliori piloti Mx a livello internazionale, come il campione del mondo 2019, lo sloveno Tim Gajser, oltre a rider del calibro di Gautier Paulin, Clement Desalle, Romain Febvre e tanti altri ancora. Una sorta di preseason del calendario iridato MxGp che partirà il 1° marzo con il Gran premio di Gran Bretagna, a Matterley Basin.

Partenza con il botto per il 2020 anche per l’impianto mantovano dove è attesissimo il rientro di Tony Cairoli, 9 volte campione del mondo di Motocross in occasione della terza e ultima gara, come ormai da tradizione, a Mantova il 9 febbraio. Appuntamento che conferma lo strepitoso 2019, nel quale il Motoclub mantovano ‘Tazio Nuvolari’ è stato protagonista dell’anno di Mantova Città Europea dello Sport, organizzando alcuni tra gli eventi motociclistici più importanti in Italia come il l’MxGp Lombardia, prova di Campionato del mondo, gli Internazionali d’Italia, il Trofeo delle Regioni Fmi e il Campionato Italiano Junior.

Il mini campionato di tre gare, con Eicma nelle vesti di ‘title sponsor’, si conferma quindi come uno dei test più significativi per mezzi e piloti in vista dell’apertura della lunga stagione iridata MxGp.

Le gare degli Internazionali saranno trasmesse in diretta streaming su www.offroadproracing.it (YouTube e Facebook). Sono inoltre programmati servizi in post produzione su RaiSport, tre highlights, ciascuno di 60′ il giovedì sera.