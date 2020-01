Sovico (Mb). Incendio in un box: cinque feriti, uno grave

(mi-lorenteggio.com) Sovico, 30 gennaio 2020 – Nel primo pomeriggio di oggi, in uno stabile di via Giovanni da Sovico,al civico 45, per cause in fase di accertamento, un incendio è divampato in un box. Quattro le persone coinvolte:

Un uomo di 50 anni, L.D. uomo 50 anni, è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano con ustioni al volto, alle mani, al torace e ad una gamba

Un 33enne, P.M., è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza, con ustioni al volto, alle mani e alle gambe.

Due soccorritori, uno di 49 anni, G.A., e l’altro di 46 anni, C. M., sono stato portato in codice giallo all’ospedale di Desio per inalazioni da fumo, mentre, una ragazza di 19 anni, A. G., è stata anche lei portata in codice giallo sempre all’ospedale di Desio.

L. M.