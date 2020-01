Ceriano – Tre giorni di “campo scuola” insieme agli Alpini

Un premio per i più meritevoli delle classi quarte

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 31 gennaio 2020 – I ragazzi che frequentano il quarto anno della scuola primaria nell’Istituto Cesare Battisti avranno l’opportunità di partecipare gratuitamente alla tre giorni in programma dal 12 al 14 giugno prossimi nella “Baita Alpina” di via Turati, organizzata dall’Associazione nazionale alpini sezione Ceriano Laghetto con la collaborazione dei volontari della Protezione civile.

Si tratta del “Campo scuola Ana” che vede il sostegno dell’Assessorato alla Protezione civile. Ci saranno momenti di gioco ma anche momenti di educazione civica in un contesto di attenzione e tutela della natura e di conoscenza e valorizzazione dei principi della nostra Costituzione.

Il percorso ludico/formativo avrà inizio venerdì 12 giugno alle 16 e si concluderà domenica 14 giugno alle 16.

La partecipazione al progetto non avrà nessun costo per le famiglie dei 30 ragazzi che saranno indicati dall’Istituto scolastico sulla base della loro buona valutazione in condotta.

“Tengo molto a questo progetto che voglio presentare come una sorta di premio riservato ai ragazzi che hanno dimostrato un buon comportamento a scuola” -dichiara l’Assessore alla Protezione civile, Antonio Magnani. “Con questo progetto diamo ai ragazzi l’opportunità di vivere un’esperienza unica, divertente e formativa al tempo stesso, grazie alla presenza di istruttori qualificati dell’Associazione nazionale alpini. La sorveglianza e la sicurezza dell’intera durata dell’esperienza sarà garantita dai volontari della stessa Associazione nazionale alpini e della Protezione civile. Mi auguro che le famiglie possano stimolare i ragazzi a partecipare a questo progetto”.