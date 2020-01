Cesano Boscone. Quartiere Tessera: in arrivo i 2 milioni di euro di finanziamenti governativi per la riqualificazione urbana dell’area

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 30 gennaio 2020 – Si torna a parlare dei 2 milioni di euro di finanziamenti governativi per il quartiere Tessera legati alla partecipazione dell’Ente, nel 2015, al bando “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate” con il quale quest’ultimo si è aggiudicato il 97esimo posto con la presentazione del progetto “Un quartiere al centro. Un centro per il Tessera”.

È stato infatti pubblicato in questi giorni il decreto del presidente del Consiglio dei ministri con il quale il Governo sblocca quasi 300 milioni di euro che andranno a finanziare i progetti di miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. A livello nazionale, sino ad oggi solo per i primi 46 progetti in graduatoria erano state sottoscritte le convenzioni sui 451 ammessi (e 870 presentati) e questi ritardi nell’attuazione del piano sono stati oggetto di indagine da parte della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo (rel. 13/2019/G del 23 luglio 2019) che ne reputava “embrionale lo stato di avanzamento” anche alla luce del fatto che su 268 milioni erogati sono stati impegnati 16.572.909,66 euro ed erogati solamente 4.776.872,89 euro (circa l’1,7% del totale).

Così, dopo questa attesa, con la firma del Dpcm dello scorso 20 gennaio, Cesano Boscone, al 97esimo posto, entrerà a buon diritto nella tornata di Comuni prossimi beneficiari delle risorse, che verranno impiegate interamente per:

– la riqualificazione della scuola primaria Gobetti – la riconversione degli spazi dismessi dell’ex edificio Enaip in un atrio-agorà – la realizzazione di una palestra per la scuola Gobetti e per la cittadinanza – l’impiego dei negozi sfitti di via Turati come laboratori extrascolastici – l’utilizzo delle ex portinerie ALER per servizi e attività che coinvolgano i residenti – la realizzazione di una piazza nell’area tra le vie Gobetti e don Sturzo

Grande soddisfazione per il Sindaco Simone Negri che proprio nel febbraio 2018 si era recato a Bologna con altri sindaci per firmare l’accordo con la quale il Governo centrale destinava nuovi fondi per il Piano relativo alle aree urbane degradate. “È una notizia che attendevamo e per la quale ci siamo fatti sentire a Roma: a causa dell’alternanza degli esecutivi non avevamo certezza né sul permanere delle risorse né su quale Ministero si stesse occupando di questa partita. A tal proposito intendo ringraziare i politici che ci hanno dato una mano a sbloccare questa situazione, in particolare l’on. Eugenio Comencini, che da ex sindaco si è fatto portavoce di alcune amministrazioni comunali. Ora abbiamo la certezza che entro la fine del 2022 verranno sottoscritte le convenzioni con il Ministero: essendo Cesano tra i prossimi 50 comuni, spero che questo passaggio possa avvenire già entro la fine dell’anno. Questo progetto, unitamente al vicino Parco dello Sport cambierà completamente volto di quella parte di Cesano”.

L’operazione prevede un investimento complessivo di 2.474.000 euro: di questi, 2milioni finanziati dallo Stato, 400mila euro stanziati dal Comune e 74mila da associazioni e operatori privati. Sul totale, verranno destinati 1,8 milioni di euro alla realizzazione delle opere pubbliche e il rimanente ai progetti sociali”.