EMERGENZA SMOG, SCALO MILANO OUTLET & MORE ANNUNCIA LA CHIUSURA DEL CENTRO IN VIA STRAORDINARIA DOMENICA 2 FEBBRAIO PER SOSTENERE L’ORDINANZA DEL COMUNE DI MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 gennaio 2020 – “La domenica è una giornata importante nella quale accogliamo migliaia di visitatori e centinaia di famiglie provenienti da Milano, dall’area metropolitana di cui è capoluogo, da molte province lombarde e diversi luoghi limitrofi, per un momento di svago e shopping in tutta tranquillità – afferma Davide Lardera, Amministratore Delegato di Scalo Milano Outlet & More – Tuttavia, in quanto radicati nel territorio e da sempre sensibili verso le sue necessità, ci sentiamo di esprimere la nostra approvazione verso l’ordinanza del Comune di Milano, e di tutti gli altri comuni aderenti, di divieto della circolazione stradale domenica 2 febbraio 2020 e abbiamo deciso, in via del tutto eccezionale, di restare chiusi unicamente per questa domenica e lanciare un messaggio di sensibilizzazione collettiva verso un tema così importante come quello della sostenibilità ambientale”.

“Auspichiamo che questo gesto straordinario– continua Lardera – possa richiamare l’attenzione della comunità sulla necessità di abbracciare sempre più forme di mobilità sostenibile e intelligenti, perché tutti possano contribuire a fare, nel proprio piccolo, la loro grossa parte”.

“In questo senso, a Scalo Milano ci impegniamo da sempre nel promuovere e incentivare pratiche di trasporto alternative e sostenibili come il servizio di navetta gratuito che collega il nostro Outlet con il centro di Milano in soli 15 minuti, lo sviluppo di accordi con partner di car-sharing a vantaggio degli utenti e l’installazione di stazioni per la ricarica di auto elettriche, oltre alla possibilità di raggiungerci comodamente con i mezzi di trasporto pubblico, come il passante ferroviario S13”, conclude Lardera.

Redazione