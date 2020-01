FLOWSERV VALBART: INCONTRATE OGGI A MONZA LE RAPPRESENTANZE SINDACALI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 gennaio 2020 – La direzione di stabilimento di Flowserve Valbart ha incontrato oggi a Monza presso la sede di Assolombarda le rappresentanze sindacali con l’obiettivo di aprire un tavolo di confronto. L’incontro segue la decisione dell’azienda di riorganizzazione delle attività dello stabilimento di Mezzago Valbart (MB) dove l’azienda ha avviato lo scorso 24 gennaio una procedura di licenziamento collettivo che interessa 60 dipendenti.

Nel corso dell’incontro la Società ha ribadito le difficoltà che da diversi anni stanno caratterizzando il mercato di riferimento, ovvero quello dell’Oil & Gas e l’impossibilità per l’Azienda di continuare a sostenere costi strutturali non adeguati alle esigenze di competitività che il Mercato richiede. Questo ha imposto un ripensamento della strategia e la necessità di riorganizzare le attività produttive. Inoltre, per quanto riguarda l’Italia è stato ribadito che la riorganizzazione interessa esclusivamente il sito di Mezzago Valbart e nessun altro sito italiano. Da parte della Società è stata prestata la massima attenzione alle numerose istanze formulate dalle organizzazioni sindacali.

Lo stabilimento Flowserve Valbart di Mezzago impiega attualmente 175 dipendenti. Quotata alla borsa di New York, Flowserve è una società multinazionale e uno dei principali fornitori a livello mondiale di pompe industriali, valvole e tenute meccaniche. La società opera in più di 50 paesi tra cui l’Italia dove è presente con sedi a Mezzago, Cormano, Piacenza, Augusta, Desio, Marcianise, Impruneta.

Redazione