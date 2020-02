Doppietta di Poke House a CityLife Shopping District

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 febbraio 2020 – A pochi mesi dall’inaugurazione di Poke House ai piedi del suggestivo skyline milanese progettato da archistar di fama mondiale, il fast casual del poke californiano apre un secondo locale all’interno della Mall di CityLife Shopping District.

Il corner che passione

Nella splendida Food Hall del più grande distretto commerciale urbano d’Italia, l’ottava insegna di Poke House – sviluppata su una superficie più piccola rispetto alle altre location – si propone come una tappa obbligata per chi ama concedersi una pausa gustosa ed equilibrata da assaporare immersi in un tripudio di colori caldi e accoglienti e un’atmosfera cool all’insegna della leggerezza tipica della West Coast.

“CityLife Shopping District è per noi una location speciale, un luogo di incontro giovane, dinamico e innovativo così come il nostro spirito e con cui ci sentiamo fortemente in sintonia. Proprio qui, infatti, lo scorso aprile abbiamo mosso i primi passi aprendo quello che allora era il nostro terzo locale” – commenta Matteo Pichi, co-founder e CEO di Poke House. “Quest’esperienza di successo unita all’iconicità e alla fortissima spinta innovatrice del distretto commerciale sono le motivazioni che ci hanno spinto a inaugurare un nuovo chiosco, format sul quale stiamo puntando e al quale continueremo ad affidarci anche in futuro, al fianco delle iconiche House, per far fronte alla crescente domanda e per portare un po’ di Poke House in ogni angolo della città”.

Ci vedo doppio!

Col crescere di CityLife Shopping District, cresce anche Poke House. Il corner, infatti, rappresenta la seconda insegna di Poke House nel distretto commerciale meneghino che fa seguito al locale del giovane e innovativo format di poke inaugurato la scorsa primavera (70 mq e con 55 posti a sedere) e arricchito da un luminoso dehors incastonato nella futuristica e dinamica piazza Tre Torri.

Il corner di Poke House presenta un format casual e moderno e una proposta healthy e gustosa capace di alimentare il foodtrend del momento. Il nuovo locale si inserisce perfettamente nella Food Hall, uno spazio oramai divenuto un vero e proprio fenomeno cittadino: luogo di incontro e di ritrovo preferito da un grandissimo numero di persone per attività di studio, lavoro, lettura e svago.

