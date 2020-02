Giornata nazionale delle Vittime civili, ricordati Piccoli Martiri di Gorla

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 febbraio 2020 – Stamattina, in occasione della Giornata nazionale delle vittime civili e dei conflitti nel mondo, l’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato ha depositato un mazzo di fiori in ricordo dei Piccoli Martiri di Gorla davanti al monumento alla loro memoria. L’Associazione Vittime civili ha voluto celebrare questa manifestazione in Piazza Piccoli Martiri a Milano. Erano presenti tanti cittadini ed anche l’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini.

Redazione