L’APPLAUSO DI MILANO ALLE PROTAGONISTE DEL RALLYE MONTE – CARLO HISTORIQUE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 febbraio 2020 – Grande entusiasmo di appassionati e non che, ieri, hanno affollato Piazza del Duomo a Milano per la partenza della ventitreesima edizione 2020 del “Rallye Monte-Carlo Historique”. Dopo i controlli tecnici espletati nei Chiostri del Palazzo del Senato, da Corso Venezia, davanti alla sede di Automobile Club Milano, le 55 vetture d’epoca (alcune provenienti da Atene) hanno raggiunto piazza Duomo per la presentazione al pubblico e per il controllo di passaggio, prologo ai 2.500 chilometri da percorrere fino al traguardo del 5 febbraio, sul porto del Principato di Monaco. Gli altri partecipanti hanno preso il via da Glasgow, Bad Homburg, Barcellona, Reims e Montecarlo. Nell’elenco degli equipaggi italiani spiccano numerosi habitué di questa competizione: Maurizio Verini su “Fiat 128 Coupè”, Giorgio Schon che torna sulla “Austin Cooper S” con cui disputò la gara nel 2018, i vincitori del 2015 Peter Zanchi e Giovanni Agnese sulla “Lancia Flavia Coupè 1.8” con cui hanno debuttato nel 2012, Alex De Angelis e Sergio Sisti su “Ritmo 60”, secondi nell’edizione 2019 e i 17 equipaggi della “Scuderia Milano Autostoriche”, che negli ultimi anni ha conquistato tre vittorie assolute. Il via è stato preceduto dalla parata del “Tribute A.C. Milano”, appuntamento riservato a cinquanta vetture che hanno partecipato al Rallye tra il 1955 e il 1980 e che si concluderà all’Autodromo Nazionale Monza con la parata sullo storico circuito brianzolo, con una cena e con la consegna all’auto più rappresentativa di questa competizione per stile e valori, del “Premio Alpine Monte-Carlo Style” realizzato dall’artista Beatrice Di Bitetto. “Il Rallye e il Tribute a Milano costituiscono una splendida occasione per ripercorrere la storia dell’auto e per dare modo a tutti gli appassionati di ammirare vetture che appartengono alla memoria collettiva”, afferma Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano, arrivato in piazza Duomo al volante della safety car della manifestazione.

“Siamo particolarmente felici e orgogliosi di avere organizzato con Canossa Events, per la seconda volta consecutiva, la partenza da Milano di una gara leggendaria”, conclude La Russa starter d’eccezione. “Ho avuto la fortuna di partecipare al Rallye Monte-Carlo Historique, e posso dire che è forse la più bella gara del mondo (con la Modena Cento Ore ovviamente)”, sostiene Luigi Orlandini, presidente di Canossa Events. “Aver portato la partenza a Milano è stato un grande risultato dell’Automobile Club Milano e del suo Presidente. Sono estremamente contento che Canossa Events abbia contribuito al successo della scorsa edizione, un successo che ha portato alla riconferma anche per quest’anno e, speriamo, anche per il futuro. Oggi qui a Milano è una grande festa per tutti gli appassionati – aggiunge Orlandini – tanto che anche il sole ha deciso di partecipare!”