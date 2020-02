Massimo De Rosa (M5S): “Superstrada Vigevano Malpensa, una battaglia vinta!

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 febbraio 2020 – Massimo De Rosa, consigliere regionale (M5S) esulta:

“Anni di lavoro e impegno accanto ai comitati ed oggi finalmente la notizia che aspettavamo: i ricorsi al tar contro la

Vigevano Malpensa sono stati accettati e la delibera cipe del 2018 annullata.

Adesso è tempo di decidere se si vogliono risolvere i problemi di viabilità del territorio o se si vuole continuare a fare propaganda.

Il progetto Anas sparisce dall’orizzonte prossimo mentre le proposte che portiamo avanti da anni sono le più immediate ed efficaci per collegare abbiategrasso e il territorio del vigevanese a Milano.

Senza dimenticare il ponte sul Ticino e le opere necessarie per togliere il traffico dal centro di Robecco.

Ora mi aspetto che i sindaci, anche quelli de fronte del si alla tangenziale, si schierino al nostro fianco e al fianco dei comitati per ottenere soluzioni rapide basate della riqualificazione dell’esistente rete stradale.

Soluzioni a basso impatto ambientale ed economicamente più sostenibili.

Nei prossimi giorni al MIT presenterò il risultato dei ricorsi presentati dai comitati e dai comuni, serve accelerare su riqualificazioninstradali e sul potenziamento della linea ferroviaria milano mortara.

Oggi si apre una nuova fase, oggi vincono i territori, oggi tiriamo un sospiro di sollievo guardando alle fantastiche cascine immerse nella campagna dell’abbiatense.

“Il Tar dà ragione ai cittadini, la valutazione di impatto ambientale della superstrada Vigevano-Malpensa va rifatta e i finanziamenti programmati per l’opera annullati. Sono profondamente felice di questo risultato, che rende giustizia a tutto il lavoro svolto dalle tante persone che hanno a cuore l’ambiente e il territorio e che, nonostante tutte le difficoltà, non hanno mai indietreggiato e perso fiducia”, così in una nota l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Eleonora Evi.

“Questo risultato è stato ottenuto anche grazie alla petizione promossa nel 2017 dal Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo. In quella sede sia la Commissione Petizioni del Parlamento europeo che la Commissione Europea riconobbero le argomentazioni sollevate dal comitato NO Tangenziale Abbiategrasso, dai tanti cittadini e dai sindaci che si opponevano a questo scempio del territorio.

Dall’Europa abbiamo ottenuto quindi un sostegno fondamentale, che si è rivelato importante per spingere le autorità nazionali a rivedere il progetto. Le battaglie del Movimento 5 Stelle portano frutti”, conclude Evi.

Redazione