Nuova Armeria per la Polizia locale, richiesto il co-finanziamento a Regione Lombardia

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 1 febbraio 2020 – Una armeria informatizzata, all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, coerente con le norme in vigore e ancora più funzionale per il Comando di Polizia locale.

La Giunta comunale ha approvato il progetto per l’istituzione di una armeria informatizzata, da realizzare a condizione che venga co-finanziata con i fondi che la Regione Lombardia ha messo a disposizione per l’acquisto di dotazioni tecnico/strumentali nell’annualità 2020.

L’importo complessivo dell’intervento stimato è di circa 40mila euro, di cui 20mila saranno oggetto della richiesta di contributo regionale.

Il Progetto prevede la realizzazione di un’armeria che sfrutti i sistemi di accesso informatizzati già in uso nel Comando di Polizia Locale; in particolare, che permetta l’accesso autonomo degli operatori al deposito, l’identificazione certa degli operatori, il rilevamento software della presenza dell’arma nei vani di deposito, il registro informatico delle operazioni di deposito e prelievo dell’arma, la gestione del sistema dall’applicazione software Commander Connect.

Prevista, fra le altre opportunità, la compilazione automatica del registro informatico di deposito e di prelievo dell’arma, ed il rilievo di uno stato d’allarme.

Le strutture porta-arma saranno poste in un Locale blindato e dotato di un Serramento sicuro con caratteristiche di difesa adeguate alla circostanza. Al fine di salvaguardare la sicurezza del deposito sarà anche prevista una combinazione tra difese passive e difese attive.

Verrà inoltre fornito in corso d’opera un sistema di controllo-accesso per la gestione della porta di accesso al locale armeria, oltre a definire le procedure di uscita e di emergenza.