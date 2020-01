Una tavoletta di cioccolato per rallegrarsi in tutte le stagioni

Milano, 1 febbraio 2020 – Il cioccolato è senza dubbio uno di quegli ingredienti e cibi che sanno sempre come farti sentire meglio. Poche cose al mondo sono più gustose, saporite e avvolgenti come la cioccolata, che nelle sue molteplici forme e declinazioni ci dona momenti di grande piacevolezza e, perchè no, anche spensieratezza e leggerezza.

Ma come gustare e godere al massimo dei sapori, profumi e aromi che il cioccolato ci dona con la sua essenza? Uno su tutti è la classica, ma intramontabile, tavoletta di cioccolato. Perchè se da un lato la cremosità e il calore della cioccolata calda sono solo per le fredde giornate invernali e l’uovo di Pasqua, appunto, per le festività, una pratica e semplice tavoletta di cioccolato si identifica come la migliore soluzione per un morso fugace ma piacevole al “cibo degli dei”.

Le tavolette di cioccolato si alternano e diversificano in formati, gusti, ingredienti, percentuali, ma hanno tutte in comune la comodità e praticità che le distingue. Dalla classica e inimitabile tavoletta di cioccolata al latte, passando per le fondenti in varie percentuali, fino alle sfiziose e ricercate alla cioccolata bianca, nocciole, caffè, gianduia e caramello. Sono in realtà infinite le possibilità e le combinazioni, dando ai mastri cioccolatai l’opportunità di creare, sperimentare e osare cambiando ingredienti, abbinamenti e consistenza. La storia e l’origine della cioccolata è millenaria, risalendo a più di 4000 anni fa nei territori lontani dall’Italia del Sudamerica, dove veniva considerata dalla popolazione Azteca come “Theobroma”, per l’appunto “cibo degli dei”.

Numerose sono poi le proprietà benefiche da un pusto di vista di salute, sempre se le quantità restano sotto controllo e misurate, senza cadere in eccessi. Primo su tutti l’effetto benefico sull’umore e sulla capacità di stimolare le facoltà cognitive, dalla memoria fino a un miglioramento del sistema immunitario, grazie alla presenza ed elevata concentrazione di antiossidanti flavonoidi presenti nel cacao. I migliori benefici si ricavano dalla cioccolata fondente, dove più è alta la concentrazione e percentuale, maggiori saranno i vantaggi. Di grande importanza è anche la qualità delle materie prime utilizzate e dei metodi di trattamento del cacao.

Grom, ad esempio, per le proprie cioccolate in tavoletta utilizza il miglior cacao proveniente dall’Ecuador, eliminando totalmente i coloranti, lasciando che sia il cioccolato nella sua purezza al centro del piacere. Con l’utilizzo di materie prime di altissima qualità e la totale assenza di grassi animali, Grom propone tavolette di cioccolato che permettono di provare la sensazione di “bocca pulita” dopo averle mangiate. La presenza di grassi animali in alimenti come la cioccolata, infatti, altera le proprietà benefiche del cacao, risultando nocivi per l’organismo e aumentando i rischi cardiovascolari. Inoltre, le cioccolate Grom sono tutte prive di glutine, proteina responsabile di reazioni avverse e problemi per individui che soffrono di celiachia o altre tipologie di disordini legati alla sensibilità al glutine. In questo modo, senza grassi animali, coloranti o glutine al loro interno, le tavolette Grom possono essere gustate nella loro incredibile purezza, con un gusto intenso, capace di avvolgere il palato e donare un piacere senza fine.

