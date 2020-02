BLOCCO TRAFFICO, LEGA PROTESTA CON CARROZZA E CAVALLI “SALA FA SOLO INUTILE PROPAGANDA”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 2 febbraio 2020 – Oggi ironica protesta della Lega contro il blocco del traffico alla presenza dell’eurodeputata e consigliere comunale Silvia Sardone, del commissario della Lega a Milano Stefano Bolognini, del consigliere regionale Gianmarco Senna e del presidente del Municipio 2 Samuele Piscina, oltre a militanti e giovani della Lega.

“Abbiamo organizzato una simpatica iniziativa – commenta Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega a Milano – contro la demagogica decisione della sinistra di bloccare il traffico oggi. Riteniamo assurdo che in questa giornata non si sia deciso di lasciare i biglietti Atm gratuiti. Invece Sala risponde aumenta il costo del biglietto a 2 euro. Inoltre in una città in cui lo smog deriva in maggior parte dalle caldaie vetuste il Sindaco Sala propone prima il divieto di fumo alle fermate e ora il blocco del traffico che come dicono anche gli esperti è totalmente inutile, soprattutto se non condiviso con i comuni della provincia. L’intenzione di educare i milanesi con la lotta all’auto è francamente sconcertante. Sala è schiavo di un ambientalismo ideologico e non concreto. Noi della Lega pretendiamo serietà con il ricambio delle caldaie, a partire da quelle comunali che sono ancora a gasolio e con il potenziamento dei mezzi pubblici ecologici”

“Immaginare – commenta il commissario della Lega Stefano Bolognini – che il blocco del traffico di un giorno e a singhiozzo possa risolvere qualcosa è totalmente miope.

Il Comune di Milano che ha un ruolo importante nell’area metropolitana sceglie la strada della propaganda senza condividere i provvedimenti. Non può lamentarsi se poi nessun comune dell’hinterland decide di aderire. Il blocco del traffico è inutile, costoso e non rappresenta uno strumento utile nella lotta allo smog. La sinistra non affronta seriamente il problema e penalizza i milanesi, gli anziani, chi vive nelle periferie e i commercianti”.

