(mi-Lorenteggio.com) Cremona, 2 febbraio 2020 – Stanotte, intorno alle ore 4.50, lungo la SP 234, in via Milano, un 26enne a bordo della sua vettura, per cause in fase di accertamento da parte della Polstrada, è uscito di strada perdendo la vita. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco.

Redazione