DE CORATO: BENE LEGGE A SOSTEGNO ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E FORZE ORDINE, DA REGIONE 400.000 EURO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 02 febbraio 2020 – L’assessore alla Sicurezza,

Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia, Riccardo De

Corato, ha salutato positivamente il progetto di legge,

licenziato nei giorni scorsi in Consiglio regionale, che

riconosce e promuove le Associazioni combattentistiche e d’arma,

e le associazioni delle Forze dell’Ordine operanti in Lombardia.

“Con questa legge – ha dichiarato – riconosciamo la funzione

sociale, culturale, educativa e di sicurezza alle Associazioni

combattentistiche, che sono sempre presenti sul territorio,

aggregano e contribuiscono a sostenere il tessuto sociale”.

L’assessore De Corato ha quindi ringraziato il consigliere

Curzio Trezzani relatore e primo firmatario, la vice Presidente

dell’assemblea Francesca Brianza e la Commissione che ha

licenziato l’atto.

LA LEGGE COSA PREVEDE – La Giunta, si legge nel testo,

istituisce, aggiornandolo periodicamente, l’elenco delle

Associazioni combattentistiche e delle associazioni delle Forze

dell’Ordine, riconosciute a livello nazionale e operanti in

Lombardia.

400.000 PER IL BIENNIO 2020/21 – Regione Lombardia mette a

disposizione per il biennio 2020-2021 la somma di 400.000 euro

(200.000 all’anno) e predispone bandi per finanziarne le

iniziative.

LEGAME VIVO CON CHI HA SACRIFICATO VITA PER ITALIA – “Il 2018 –

ha commentato l’assessore De Corato nell’aula del Consiglio – e’

stato l’anno delle celebrazioni del centenario della fine della

Prima Guerra Mondiale. Non abbiamo voluto dimenticare

l’altissimo sacrificio di chi pago’ con la vita il prezzo

dell’indipendenza e dell’unificazione di un’Italia ancora

giovane. Con questa legge riconosciamo il nostro legame. Quello

che hanno fatto costituisce un esempio per tutti e ci consegna

un patrimonio di valori che vogliamo custodire e trasmettere”.