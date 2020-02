IL MILANO QUANTA NON FA SCONTI: 14-2 A PIACENZA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 2 febbraio 2020 – Contro la volenterosa Lepis Piacenza arriva un’altra goleada per il Milano Quanta, che ottiene la 37esima vittoria consecutiva in campionato e si conferma leader solitario in classifica.

Sette reti per tempo, in una partita mai in discussione chiusa sul 14-2 (doppietta di Milani per Piacenza): “Senza nulla togliere ai nostri avversari che han fatto la loro gara – commenta coach Luca Rigoni – la differenza di valori è netta, lo sapevamo. Considerate le varie assenze, sono soddisfatto dell’apporto che hanno dato tutti i giocatori nelle rotazioni più intense del solito. Conto di recuperare alcuni elementi per sabato prossimo”.

Nel Quanta mancavano infatti Barsanti, Rigoni, Ferrari, Ronco e Caletti: solo 9 i giocatori di movimento, con spazio anche per il giovane Fumagalli. Tra i pali ha giocato Mai.

A referto degne di nota le prestazioni di Crivellari (FOTO), Bellini e Banchero (triplette), di Lettera (un gol e sei assist). Di Comencini (2), Ederle e Belcastro gli altri gol.

Sabato prossimo si torna al Quanta Club contro il Padova.

Foto Carola Semino