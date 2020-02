BRESCIA. DE CORATO: ‘VITTORIA ALATA’ GIUSTO RICONOSCIMENTO A POLIZIA DI STATO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 febbraio 2020 – L’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, ha partecipato questa mattina a Brescia, alla consegna della ‘Vittoria Alata’ alla Polizia di Stato da parte dell’Amministrazione comunale.

“Sono particolarmente felice di aver rappresentato la Regione Lombardia – ha dichiarato De Corato – nel giorno in cui il simbolo della città di Brescia viene consegnato direttamente alla massima espressione della Polizia di Stato, Franco Gabrielli. Si tratta di un momento intenso, in cui viene ribadita l’importanza dell’instancabile lavoro delle donne e degli uomini in divisa. Il vostro impegno sul territorio, volto a rafforzare i principi di legalità, è encomiabile e fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e promuovere la cultura della legalità. La Giunta regionale è al vostro fianco – ha concluso – e desidero ringraziarvi sinceramente per il vostro quotidiano servizio ai lombardi”.