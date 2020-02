Con i “super inviati” Ghyblj e La Bersagliera mi-lorenteggio.com presente a Sanremo

(mi-Lorenteggio.com) Sanremo, 3 febbraio 2020 – Da domani mattina, 4 febbraio, inizia insieme a Ghyblj (Francesco Lombardi), e La Bersagliera (Cristina Montepilli), nostri inviati “superspeciali”, la nostra avventura in quel di Sanremo in occasione della 70esima Edizione del Festival della Canzone Italiana al Teatro Ariston.

“L’intento mio e della Bersagliera, Cristina Montepilli, sarà sicuramente quello di riuscire a far vivere a chi non sarà materialmente lì presente il vero Sanremo, che non è solo il palco del Teatro Ariston con i suoi cantanti, quest’anno, perdonatemi, molto sinistroidi: quest’anno, vorrei osare a dire, una Festa de l’Unità di una volta. Detto questo, fortunatamente Sanremo, seppur l’evento è quello canoro, c’è tutto un contorno, che piace alla gente vera: i colori, i costumi, i canti e tutto ciò che veramente fa il Festival, perché Sanremo in questi giorni è l’ombelico del mondo ed è bello conoscere le avventure”.

Chi avrete nel mirino? “Nel mirino personale, ho tanti personaggi, ma, non voglio svelare niente. Ma, nemmeno a dirlo, Junior Calli, lui se avrò il piacere, il piacere in qualche modo me lo creerò, di incontrarlo lì ci sarà veramente da ridere!”

“Saremo in diretta giornaliera con mi-Lorenteggio.com per raccontarvi quello che accade e quindi, ai lettori di mi-Lorenteggio.com auguro un buon Sanremo! Perché Sanremo è Sanremo!!!”

L’evento è reso possibile anche alla sinergia con altri media partner, tra i quali:

– Tele Genova

– Royal Monaco Magazine on line e cartaceo

– Corfole Magazine on line e Cartaceo

– Mondo Spettacolo il portale dello spettacolo

– Io Spio Magazine on line e cartaceo

– ADESSO Magazine Gruppo Editoriale JEDI

– TUTTO Magazine Gruppo Editoriale JEDI

– RadioTrumanTv Montecarlo radio web tv

– “New Entry” programma radio trasmesso su 40 emittenti radio FM (Syndacation)….

