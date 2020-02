La Biblioteca di Ceriano in continua crescita

Volontari e utenti brindano a risultati eccellenti

(mi-Lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 3 febbraio 2020 – Un piccolo momento di festa per celebrare il successo della Biblioteca civica di Ceriano Laghetto: mercoledì mattina utenti e volontari della Biblioteca, insieme alla bibliotecaria Renata Sironi e all’Assessore alla Cultura Romana Campi, hanno voluto condividere i dati positivi che confermano l’ottimo andamento del servizio. Il piccolo buffet, offerto dagli stessi utenti, è stato occasione per fornire qualche cifra sull’attività: nel 2019 si sono registrati 6.046 prestiti totali, con una crescita costante negli ultimi sette anni. La media tra gli utenti attivi è di 30 prestiti all’anno, ma ci sono anche diversi utenti che arrivano a 60 prestiti all’anno. Accanto all’attività di prestito non vanno dimenticati i numerosi laboratori allestiti nel corso dell’anno: ben 850 le presenze nel 2019, 18 le classi delle scuole che hanno partecipato ai laboratori tematici. Vi sono poi numerosissimi eventi allestiti durante l’anno in occasione delle varie manifestazioni che riscuotono sempre un ottimo successo.

“La nostra biblioteca sta crescendo sempre più per numero e qualità dei servizi erogati, per la varietà delle proposte” -commenta l’Assessore Romana Campi.

“Devo rivolgere un grazie di cuore, oltre che alla nostra bibliotecaria Renata Sironi, anche a tutti i lettori e ai volontari che animano e vivono quotidianamente la nostra Biblioteca”.

“Sono contenta di essere riuscita ad attivare diversi progetti importanti in Biblioteca e di avere avuto sempre risposte molto soddisfacenti” -commenta la bibliotecaria. “Abbiamo cercato di seguire sempre gli eventi più importanti, con iniziative a tema. Proprio da lunedì prossimo partiamo con il progetto dedicato ai 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio. Per due mesi, la biblioteca ospiterà ogni giorno una classe diversa della scuola primaria Rivolta a cui verrà proposto il progetto “Raffaello, un sognatore senza tempo”.