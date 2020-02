OLIMPIADI 2026, ASSESSORE SERTORI: AL VIA TAVOLO PER PROMOZIONE SOCIO ECONOMICA DEI TERRITORI CHE ORGANIZZANO EVENTO

Milano, 03 febbraio 2020 – “Regione Lombardia ha avviato un

percorso di costituzione di un Tavolo Tecnico per la promozione

socio-economica dei territori interessati dalle Olimpiadi

invernali del 2026 attraverso la definizione di un masterplan e

un processo di ascolto e di partecipazione per la creazione di

una “vision” condivisa”. Ad annunciarlo e’ l’assessore della

Regione Lombardia agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni,

Massimo Sertori che presiedera’, su delega del Presidente

Fontana, la cabina di Regia del suddetto Tavolo Tecnico, che

avra’ un ruolo politico/programmatorio e sara’ composta anche dai

livelli politico e istituzionali dei territori coinvolti.

CONDIVISIONE CON PARTI SOCIALI ED ECONOMICHE DEI TERRITORI –

“Tenuto conto – spiega Sertori – degli impatti positivi che i

Giochi olimpici avranno sui territori di Lombardia e Veneto in

termini sia turistici, sia infrastrutturali, sia di servizi, che

di natura occupazionale, grazie alla costituzione di questo

Tavolo raccoglieremo le proposte e le istanze prevenienti dai

territori per stilare un’agenda delle attivita’, un

cronoprogramma suddiviso per annualita’, per obiettivi e per

linee di azione prioritarie da mettere in campo prima e dopo

l’evento”.

OBIETTIVI DEL PERCORSO – I principali obiettivi di questo

percorso sono:

• rendere le Olimpiadi un’occasione di rilancio per le zone

interessate (Milano- Lario -Valtellina) e indirettamente per

tutto il territorio lombardo;

• orientare la progettazione e la realizzazione di un piano di

interventi e di attivita’ funzionali al rilancio dei territori

olimpici;

• coinvolgere i diversi livelli economico-sociali dei territori

nella definizione degli obiettivi di sviluppo e delle linee di

azione da intraprendere.

MODALITA’ DI AZIONE DEL TAVOLO – Il Tavolo Tecnico vedra’ il

coinvolgimento, in modo strutturato e a titolo gratuito, di

Atenei, Enti territoriali, ma anche di studiosi ed esperti dei

vari settori interessati, che vorranno dare il proprio

contributo alla definizione del piano d’azione che possa

generare un “circolo virtuoso” nel sistema produttivo e sociale

locale, con effetti anche sul post-evento.

MASSIMO IMPEGNO PER VINCERE LA SFIDA – “Per Regione Lombardia,

l’assegnazione dei Giochi olimpici rappresenta un importante

opportunita’ ma anche una sfida per i territori coinvolti, che

saranno soprattutto Milano e la Valtellina. Stiamo lavorando con

la massima attenzione e con tutti gli strumenti di cui

disponiamo perche’ questa sfida vogliamo vincerla”, conclude

Massimo Sertori.